23แข้งทีมชาติไทยซ้อมพร้อมหน้า สุภโชค-เสกสรรค์หวังเก็บชัยเหนือไต้กวันทั้ง 2 นัด
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ที่ยามาโอกะ ฮานาซากะ อคาเดมี 1 ฟุตบอลชายทีมชาติไทย ลงฝึกซ้อมต่อเนื่อง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลเอเชี่ยนคัพ 2027 รอบคัดเลือก นัดที่ 3 และ 4 พบกับไต้หวันในวันที่ 9 และ 14 ตุลาคม
การฝึกซ้อมครั้งนี้ มีนักเตะครบ 23 คน หลัง นิโคลัส มิคเกลสันได้เดินทางมาสมทบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงคืนวันที่ 6 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยเน้นไปที่คอนเซปต์และวิธีการ ในการเจอกับ ไชนีส ไทเป
ก่อนการฝึกซ้อม สุภโชค สารชาติ ตัวรุกจากสโมสร คอนซาโดเล่ ซัปโปโร กล่าวว่า ส่วนตัวสภาพของร่างกายก็ถือว่าเต็มร้อย ไม่มีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวน อาจจะมีกล้ามเนื้อตึงเล็กน้อย เพราะเพิ่งมีเกมมาเมื่อสุดสัปดาห์ ส่วนสภาพโดยรวมของทีมก็อยู่ในช่วงที่หลายคนมีเกมต่อเนื่องมา หลายคนก็มาจากทีมใหญ่ ต้องเล่นฟุตบอลหลายรายการ แต่ทุกคนก็พยายาม ทำให้ร่างกายตัวเองกลับมาสมบูรณ์ให้ได้เร็วที่สุด อาจจะมีอาการล้าเล็กน้อย
“ตัวผมก็มองอีกแง่มุมกับการมีกองหน้าแค่คนเดียว คือจะเป็นเรื่องดีของ ต้น (ธีรศักดิ์ เผยพิมาย) ที่จะได้โอกาสลงสนาม ได้เล่นเยอะมากขึ้น ส่วนตัวผม ถ้าต้องไปเล่นก็ไม่ได้มีปัญหา ก็พร้อมเล่นในทุกตำแหน่งสำหรับทีมชาติไทย สิ่งที่เราต้องปรับจากคิงส์ คัพ ผมคิดว่าโดยรวมเราก็ไม่ได้เล่นแย่ ทุกคนเล่นได้ตามมาตรฐาน เพียงแต่ไม่ได้ผลการแข่งขันที่เราต้องการ แต่เชื่อว่าเราสามารถนำมายอดในการเจอกับ ไชนีส ไทเปได้ จริงอยู่ว่าอาจจะมีนักเตะหลายคนไม่ได้มาในรอบนี้ แต่คนที่มาในรอบนี้ก็น่าจะทดแทนกันได้ สำหรับเรื่องระบบ ฟอลส์ ไนน์ ผมคิดว่ามันเป็นไปได้ทั้งหมด โค้ชก็พยายามปรับเปลี่ยนแผนการเล่นให้เหมาะกับขุมกำลังที่มีอยู่ รอบนี้อาจจะเปลี่ยนไปเล่นแผนอื่นก็มีโอกาส แต่ตัวผมก็ไม่รู้ ก็ต้องรอดูกันอีกที ฝากแฟนบอลเป็นกำลังใจพวกเราทีมชาติไทย พวกเราก็จะพยายามเก็บสามแต้ม ทั้งในบ้านและเกมไปเยือนด้วย” สุภโชคกล่าว
ด้านเสกสรรค์ ราตรี กองกลางจากสโมสร ระยอง เอฟซี กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้โอกาสมาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่อีกครั้ง ก็คาดหวังว่าจะทำผลงานที่ดีออกมา สำหรับผลงานในช่วงที่ผ่านมากับระยอง โค้ชก็บอกให้พยายามเล่นให้เป็นตัวเอง ก็เลยทำผลงานออกมา คาดหวังว่าจะทำผลงานออกมาได้ดี และได้โอกาสลงสนาม ต้องพยายามปรับตัวกับระบบของชุดใหญ่ มองว่าการมาครั้งนี้คือโอกาสมากกว่า ที่ผ่านมาโค้ชอิชิอิเน้นย้ำว่าเราจะต้องพยายามเก็บชัยชนะให้ได้ทั้งสองนัด ไต้หวันเป็นทีมที่ดี แต่เชื่อว่าทีมชาติไทยของเราน่าจะเอาชนะได้