บุญฤทธิ์ลั่น ไม่กลัวอิหร่าน พาโต๊ะเล็กไทยไปให้สุดในเอเชี่ยนยูธ

บุญฤทธิ์ลั่นไม่กลัวอิหร่าน พาโต๊ะเล็กไทยไปให้สุดในเอเชี่ยนยูธ
ความเคลื่อนไหวของทีมฟุตซอลชายรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีทีมชาติไทย ที่เตรียมส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชี่ยนยูธเกมส์ 2025 ที่บาห์เรนเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 24–30 ตุลาคม 2025
สำหรับ ฟุตซอลชายรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ทีมชาติไทย อยู่สายบี ร่วมกับอิหร่าน, ซาอุดีอาระเบีย และคีร์กิซสถาน ส่วนสายเอ บาห์เรน(เจ้าภาพ), อุซเบกิสถาน, อัฟกานิสถาน และจีน ซึ่งจะคัดเอาทีมอันดับ 1-2 ของทั้งสองสายผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไป โดยรายการนี้จะถ่ายทอดสดทาง แอพพลิเคชัน 12th Club (ทเวลฟ์คลับ)
“อุ้ม” บุญฤทธิ์ เพชรเทียม ดาวยิงตัวความหวังของทีมชุดนี้เปิดเผยถึงการที่ทีมจะต้องเจออิหร่านในรอบแบ่งกลุ่มครั้งนี้ ว่า เต็มที่มากๆ และเพื่อนทุกคนในทีมก็เต็มที่ไม่แพ้กัน อยากจะไปให้สุดเหมือนกัน ไม่ว่าจะเจอ อิหร่าน หรือทีมอะไร คนอื่นเขาว่ายาก แต่ตัวเองและเพื่อนร่วมทีมอยากเจออิหร่านมากๆ
ดาวน์โหลด แอพพลิเคชัน 12th Club (ทเวลฟ์คลับ) ได้เลยที่ : https://app.12thclub.com/r/AAFUPAy