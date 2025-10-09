ยูนิโคล่ผนึกกำลังกวินทร์ เดินหน้ากิจกรรมพัฒนาทักษะฟุตบอลแก่ ยช.
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม “ยูนิโคล่” แบรนด์เครื่องแต่งกายระดับโลก มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะฟุตบอล ภายใต้โครงการ “UNIQLO Next Generation Development Program” ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 ร่วมกับ “ตอง” กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์ นักฟุตบอลและผู้ก่อตั้ง Kawin Academy ซึ่งได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากเยาวชนไทยจากจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เพิ่มมากขึ้น โดยในครั้งนี้มีเยาวชนเข้าร่วมฝึกทักษะฟุตบอลทั้งชายและหญิง อายุระหว่าง 8-10 ปี จำนวน 70 คน ณ สนามโปโล ฟุตบอล พาร์ค (Polo Football Park) สะท้อนถึงความสนใจในกีฬาฟุตบอลที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน การจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอด 4 ครั้งที่ผ่านมา ช่วยให้เยาวชนได้ฝึกทักษะในสนาม พร้อมสร้างแรงบันดาลใจ สนับสนุนให้เยาวชนพัฒนาตนเองทั้งในและนอกสนาม พร้อมมอบประสบการณ์ที่มีคุณค่าและเสริมศักยภาพของเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมในครั้งนี้มุ่งพัฒนาทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานสำหรับเยาวชน ทั้งในตำแหน่งผู้เล่นและผู้รักษาประตู นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเพิ่มเติม เช่น การแบ่งทีมแข่งขัน เพื่อให้เยาวชนเข้าใจบทบาทของแต่ละตำแหน่งได้ชัดเจนยิ่งขึ้น นอกเหนือจากการฝึกทักษะทางกีฬา กิจกรรมยังส่งเสริมคุณลักษณะส่วนตัว เช่น ความมั่นใจ วินัย ความรับผิดชอบ และการทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีม โดยมีเยาวชนบางคนกลับมาร่วมกิจกรรมอีกครั้ง เพราะเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรมฝึกทักษะในครั้งก่อน
โยชิทาเกะ วาคากุวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว่า “โครงการ UNIQLO Next Generation Development Program ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องจากเยาวชนและผู้ปกครอง โดยจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่เปิดรับสมัคร สะท้อนถึงความสนใจและความรักในกีฬาฟุตบอลของเยาวชนไทย นับตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงครั้งที่ 4 มีเยาวชนเข้าร่วมแล้วกว่า 240 คน ยูนิโคล่มีความตั้งใจที่จะสานต่อโครงการนี้ให้เป็นกิจกรรมระยะยาว เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและมอบโอกาสให้เยาวชนไทยได้พัฒนาศักยภาพด้านกีฬาฟุตบอลอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับพันธกิจของยูนิโคล่ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน”
“ตอง” กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์ กล่าวว่า “ครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่ 4 ร่วมกับยูนิโคล่ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเห็นได้ชัดว่าน้องๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้นจากหลากหลายภูมิภาค สะท้อนให้เห็นว่ากิจกรรมนี้ช่วยสร้างแรงขับเคลื่อนให้เยาวชนอยากพัฒนาทักษะฟุตบอลของตนเองให้ดียิ่งขึ้น ผมรู้สึกยินดีที่ได้สานต่อเป้าหมายร่วมกับยูนิโคล่ในการพัฒนาเยาวชนที่มีใจรักในกีฬาฟุตบอล ให้ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านกิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อสอนทั้งทักษะพื้นฐานและเทคนิคการเล่นฟุตบอลในแต่ละตำแหน่ง การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากยูนิโคล่ พร้อมความตั้งใจของผมที่จะถ่ายทอดประสบการณ์และเทคนิคการเล่นฟุตบอล จะช่วยมอบประสบการณ์ที่มีคุณค่าและสร้างแรงบันดาลใจสำคัญให้กับน้องๆ ทุกคนต่อไปครับ”
โครงการ UNIQLO Next Generation Development Program เป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นในประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนผ่านกีฬา โดยมีการต่อยอดโครงการนี้ในอีกหลากหลายประเทศ ร่วมกับแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกของยูนิโคล่ที่เชี่ยวชาญในกีฬาหลากหลายประเภท ทั้งฟุตบอล เทนนิส กอล์ฟ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมฝึกทักษะทางกีฬาที่หลากหลาย ทั้งการเล่นเทนนิสกับโรเจอร์ เฟเดอเรอร์, ฝึกทักษะการเล่นกอล์ฟกับอดัม สก๊อตต์ และฝึกทักษะการเล่นสโนว์บอร์ดกับอะยุมุ ฮิราโนะ ฯลฯ
สำหรับ โครงการ UNIQLO Next Generation Development Program ในประเทศไทยเริ่มต้นครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2567 ด้วยกิจกรรมการฝึกทักษะฟุตบอล ร่วมกับ “ตอง” กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์ นักฟุตบอลชาวไทย ผู้เป็นตำนานผู้รักษาประตูทีมชาติไทย เป็นผู้ร่วมฝึกสอนทักษะให้แก่เยาวชนหญิงและชาย เพื่อแบ่งปันเทคนิคการเล่นและประสบกาณ์ โดยให้เยาวชนที่มาเข้าร่วมได้ทดลองฝึกเป็นทั้งตำแหน่งผู้เล่น และตำแหน่งผู้รักษาประตู รวมถึงการเล่นกีฬาเป็นทีม ส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะรอบด้านอย่างต่อเนื่อง
ยูนิโคล่ยังคงสานต่อโครงการ UNIQLO Next Generation Development อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทย สามารถติดตามโครงการ UNIQLO Next Generation Development Program และไอเทมแอคทีฟแวร์จากยูนิโคล่ ได้ที่ https://www.uniqlo.com/th/th/special-feature/development-program