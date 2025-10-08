ช้างศึกซ้อมเข้มก่อนดวลไต้หวันคัดเอเชียนคัพ
วันที่ 8 ตุลาคม เวลา 17.00 น. ณ ยามาโอกะ ฮานาซากะ อคาเดมี 1 ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายแบบออฟฟิเชียล เทรนนิ่ง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอล “เอเชียนคัพ 2027” รอบคัดเลือก (AFC Asian Cup 2027 qualifiers) กลุ่มดี นัดที่ 3 พบกับไต้หวัน ในวันที่ 9 ตุลาคมนี้
การฝึกซ้อมครั้งนี้ มาซาทาดะ อิชิอิ หัวหน้าผู้ฝึกสอน นำทัพติวเข้มนักกีฬาทั้ง 23 คน โดยเน้นไปที่การใส่รายละเอียดทั้งเกมรุกและเกมรับ รวมถึงลูกตั้งเตะต่างๆ ซึ่งใช้เวลา 1 ชั่วโมง
ก่อนการฝึกซ้อม พิธิวัตต์ สุขจิตธรรมกุล กองกลางทีมชาติไทย จากสโมสร บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด กล่าวว่า คิดว่าตอนนี้สภาพทีมทุกคนพร้อมทั้งความฟิตและแทคติกที่จะลงเล่นกับไต้หวัน โค้ชอิชิอิเน้นย้ำในเรื่องของการสื่อสาร อยากให้นักฟุตบอลทุกสื่อสารว่าแต่ละคนชอบเล่นแบบไหน อยากได้บอลแบบไหน เกมในวันพรุ่งนี้ คิดว่าเราเล่นในบ้านยังไงต้องเปิดเกมรุกเข้าใส่อย่างแน่นอน เพราะเราต้องการประตูและต้องการผลการแข่งขัน ส่วนตัวตั้งเป้าที่จะเก็บชัยชนะให้ได้ทั้ง 2 นัด คิดว่าข้อได้เปรียบคือเราเล่นในบ้านและมีแฟนบอลคอยเชียร์ หากเราสามารถเก็บชัยชนะได้ จะทำให้เพิ่มความมั่นใจก่อนไปเล่นเกมเยือน
“หากทุกคนได้เล่นได้ซ้อมด้วยกัน และเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน เรื่องการมีกองหน้าคนเดียวไม่น่ามีปัญหา เรื่องที่ต้น (ธีรศักดิ์ เผยพิมาย) มีใบเหลืองติดตัว เรายังไม่ได้คุยอะไรกันมากแค่รู้ว่าน้องมีใบเหลืองติดตัวอยู่ แต่น้องคงรู้ตัวเองดีหากมีโอกาสได้ลงสนามต้องเล่นให้ระมัดระวังมากกว่านี้ พี่เจ (ชนาธิป สรงกระสินธ์) คอยกระตุ้นน้องๆ อยู่ตลอดว่ามันเป็น 6 แต้มที่สำคัญ เราต้องช่วยกันเพื่อทีมชาติไทย พยายามใส่ความมุ่งมั่นทุ่มเทลงไปเยอะกว่าเดิม” พิธิวัตต์กล่าว
ด้าน เบนจามิน เดวิส กองกลางทีมชาติไทย จากสโมสร อุทัยธานี เอฟซี กล่าวว่า ทุกคนมีความพร้อมที่ดีแล้ว วันนี้เป็นการซ้อมครั้งสุดท้ายเพื่อให้พร้อมที่สุดสำหรับเกมในวันพรุ่งนี้ ทุกเกมมีความยากด้วยกันทั้งหมด เราต้องโฟกัสที่จุดแข็งของเราเอง และหวังที่จะชนะให้ได้ในวันพรุ่งนี้ ส่วนตัวมีความพร้อมแล้วเช่นกัน ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บอะไร ตนเคยเล่นตำแหน่งฟอลส์ไนน์มาแล้ว หากโค้ชต้องการให้ลงเล่นก็พร้อมที่จะลงไปเล่นเพื่อทีมชาติไทย เราจะเก็บชัยชนะทั้ง 2 เกมให้ได้ มั่นใจว่าเราจะทำได้ถึงแม้จะเพิ่งแพ้เติร์กเมนิสถานมาในนัดก่อนหน้านี้ หวังว่าจะได้เจอแฟนบอลเข้ามาเต็มสนาม และจะชนะเพื่อแฟนบอลให้ได้ ตนมั่นใจในคุณภาพของทีมว่าเราจะยิงประตูได้เยอะ
สำหรับทีมชาติไทย จะทำการแข่งขันฟุตบอล “เอเชียนคัพ 2027” รอบคัดเลือก กลุ่มดี นัดที่ 3 พบกับไต้หวัน ที่ราชมังคลากีฬาสถาน ในวันที่ 9 ตุลาคม เวลา 19.30 น. ถ่ายทอดสดทาง ไทยรัฐ ทีวี ช่อง 32, YouTube : BG SPORTS และ True Visions Now
แฟนบอลที่สนใจ สามารถซื้อบัตรเข้าชม ได้ที่ http://bit.ly/3IqSptu และจุดจำหน่ายไทยทิคเก็ตเมเจอร์ สาขาหลัก 11 สาขา หรือทุกช่องทางจำหน่าย