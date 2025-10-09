ก้องศักดยันบอลชายซีเกมส์ไทยเตะราชมังฯทุกแมตช์
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงสถานที่แข่งขันของฟุตบอลทีมชาติไทยในรอบแรกของซีเกมส์ ว่า จะมีการหารือกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ อีกครั้ง แต่มีความคาดหมายให้แข่งขันที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่รอบแรก ไปจนถึงรอบรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศ ส่วนการที่โปรแกรมแข่งขันมีความใกล้เคียงกับวันพิธีเปิด 9 ธันวาคมนั้น ก็ได้มีการเตรียมแผนรองรับเอาไว้แล้วให้มีผลกระทบกับพื้นสนามและส่วนสำคัญที่จะใช้แข่งขันให้ได้มากที่สุด เช่นเดียวกับการที่ใช้ราชมังคลาฯ จัดคอนเสิร์ต ผู้จัดก็เข้าใจและจัดการเรื่องนี้ได้ดี
ทั้งนี้ ฟุตบอลชายจะแข่งขัน 3 กลุ่ม แข่งขันที่กรุงเทพมหานคร, เชียงใหม่ และ สงขลา ส่วนรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ จะแข่งขันที่ราชมังคลากีฬาสถาน