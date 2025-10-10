ทีมชาติไทย ยู-23 ซ้อมครั้งแรกที่จีน ก่อนทดสอบทีม อรรถพล พร้อมเต็มที่หากได้โอกาส
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ตามเวลาประเทศไทย ที่สนามภายใน National Sports Training Center of Haigeng ทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ลงฝึกซ้อมครั้งแรก ที่ประเทศจีน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ ที่จะพบกับ ทีมชาติจีน ในวันที่ 10 และ 14 ตุลาคม 2568
สำหรับการฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การปรับตัวกับสภาพอากาศ ที่อยู่ที่ประมาณ 18-20 องศาเซลเซียส รวมถึง การทบทวนคอนเซปต์ต่างๆ
ก่อนการฝึกซ้อม อรรถพล แสงทอง แบ๊คขวาจากสโมสร นครปฐม ยูไนเต็ด กล่าวว่า ก็รู้สึกดีใจที่ได้กลับมาติดทีมชาติไทยอีกครั้งครับ กับเพื่อนร่วมทีมก็ไม่ต้องปรับอะไรเยอะ เพราะคุ้นเคยกันอยู่แล้ว แต่แท็คติกของ โค้ชวังก็ต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับระบบให้ได้มากที่สุด การกลับมาครั้งนี้ก็จะพยายามทำผลงานให้ออกมาดีที่สุด หากได้รับโอกาส จีนก็เป็นทีมที่แข็งแกร่ง มีรูปร่างสูงใหญ่หลายคนก็ต้องหาวิธีการเล่นกับเขา จีนก็ได้ไปเล่นรอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชีย เหมือนกับเรา ก็ถือเป็นการทดสอบทีมที่ดี ฝากแฟนบอลติดตามพวกเราในการถ่ายทอดสดครั้งนี้กันเยอะๆ นะ”
โปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทย U23 มีดังนี้
นัดแรก 10 ตุลาคม 2568 (แข่งขันแบบปิด โดยไม่มีการประชาสัมพันธ์ หรือแจ้งผลการแข่งขันใดๆ)
นัดที่สอง 14 ตุลาคม 2568 เวลา 15.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่ Kunming Haigeng Training Center Main Stadium
โดยการแข่งขันนัดที่สอง จะมีการถ่ายทอดสด ทาง ยูทูป บีจี สปอร์ตส์ และ แอพพลิเคชั่น ทรูวิชันส์ นาว