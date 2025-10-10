ปราสาทสายฟ้าคว้าตัวชินด์เลอร์ ดีกรีทีมชาติกานาชุดใหญ่ เสริมทัพ6
“ปราสาทสายฟ้า” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด บรรลุข้อตกลงคว้าตัว คิงส์ลีย์ ชินด์เลอร์ นักเตะลูกครึ่งกานา-เยอรมนี ที่เพิ่งหมดสัญญากับซัมซุนสปอร์ ทีมอันดับ 3 ของลีกสูงสุดตุรกี ในฤดูกาลล่าสุด โ
ชินด์เลอร์เริ่มต้นเส้นทางลูกหนังจากระดับอคาเดมี ในประเทศเยอรมนี โดยเคยผ่านการพัฒนาฝีเท้าในระดับเยาวชนกับสโมสรชื่อดังอย่าง ฮันโนเวอร์ 96 และ ฮอฟเฟ่นไฮม์ ก่อนก้าวขึ้นสู่การเป็นนักเตะอาชีพกับสโมสรโฮลสไตน์ คีล ในปี 2016 ซึ่งเจ้าตัวทำผลงานได้อย่างโดดเด่นตลอด 4 ฤดูกาลที่อยู่กับทีม ลงสนาม 101 นัด ทำได้ 34 ประตู และ 22 แอสซิสต์
จากฟอร์มอันโดดเด่น ทำให้ชินด์เลอร์ ได้รับความสนใจจากเอฟซี โคโลญจน์ ดึงตัวไปร่วมทีมในปี 2019 ลงสนามให้ต้นสังกัดไป 70 นัด ทำได้ 2 ประตู และ 9 แอสซิสต์ ก่อนย้ายไปค้าแข้งกับ ซัมซุนสปอร์ ทีมดังของประเทศตุรกี ในปี 2023 โดยลงเล่น 56 นัด ทำได้ 3 ประตู 3 แอสซิสต์
ส่วนในระดับทีมชาติ ชินด์เลอร์ถูกเรียกติดทีมชาติกานา ครั้งแรกในปี 2023 จนถึงปัจจุบัน ลงสนามรับใช้ทีมชาติไปแล้ว 8 นัด ทำได้ 1 แอสซิสต์