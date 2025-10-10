ประกาศรายชื่อ 20 นักฟุตซอลชายทีมชาติไทย ยู19 ปี ชุดสู้ศึกอาเซียน
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประกาศรายชื่อ 20 นักฟุตซอลชายทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ที่ผ่านการคัดตัวนักกีฬา เพื่อเตรียมทำการแข่งขันรายการฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ระหว่างวันที่ 22-28 ธันวาคม ที่ยิมเนเซียม อบจ.นนทบุรี
โดยฟุตซอลชายทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ภายใต้การบริหารงานของ “บิ๊กป๋อม” นายอดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ อุปนายกสมาคมฯ ฝ่ายฟุตซอลและฟุตบอลชายหาด ซึ่งมี “บุญเลิศ เจริญวงศ์” เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอน
สำหรับรายชื่อนักกีฬาทั้ง 20 คน มีดังนี้
ผู้รักษาประตู
1.ฉัตรมงคล หอมหวล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี / สโมสรราชภัฏเพชรบุรี
2.นายณัฐดนัย ทิพย์เมือง โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6
3.วัชรินทร์ เกิดเงิน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร / สโมสรการท่าเรือ เอเอสเอ็ม
ผู้เล่นแนวรับ
4.ธนาคิม ดอกพิกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
5.พานทองแท้ ปลื้มจิตต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
6.ภูมิภูชิชส์ ฮวบอ่ำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต / สโมสรแบล็คเพิร์ล ยูไนเต็ด
7.สุกฤษ มาขน โรงเรียนปทุมคงคา
ผู้เล่นริมเส้นขวา
8.กิตติพัฒน์ ศรีแจ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี / สโมสรราชภัฏเพชรบุรี
9.ณัฐพล สังขวร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ / สโมสรบลูเวฟ ชลบุรี
10.ภาคภูมิ เทียมตี๋ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี / สโมสรราชภัฏเพชรบุรี
11.เสฏฐวุฒิ ศรีทอง โรงเรียนราชวินิตมัธยม / สโมสรราชนาวี
ผู้เล่นริมเส้นซ้าย
12.นพโรจน์ รวีเลิศวรรัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร / สโมสรบลูเวฟ ชลบุรี
13.มณฑณะ จันทร์กระจ่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
14.วรคุณ ปุญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
15.เสริมสุภัทร ยิ่งนอก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้เล่นทุกตำแหน่ง
16.พุฒิพงศ์ สุริยานนท์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต / สโมสรไอมาเน่ ฟุตซอล เซ็นเตอร์
ผู้เล่นแนวรุก
17.ชยุตม์ อยู่ศรี โรงเรียนราชวินิตมัธยม / สโมสรบลูเวฟ ชลบุรี
18.ธนกฤต อ้วนศรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า / สโมสรเกษมบัณฑิต เอฟซี
19.ธนฐนกร ดีกลาง โรงเรียนปทุมคงคา / สโมสรธรรมศาสตร์ สแตลเลี่ยน
20.สรวิชญ์ ศิริสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ทั้งนี้ นักฟุตซอลชายทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ที่มีรายชื่อทั้ง 20 ราย จะเข้ารายงานตัวและลงฝึกซ้อมมื้อแรกในวันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน ที่อาคาร FA Thailand เวลา 08.00 น.