ห้องเย็นท่าข้าม เปิดบ้านรับมือ ราชภัฏเพชรบุรี-บลูเวฟ ฟุตซอลไทยลีก นัดที่ 20
ปรีวิวการแข่งขัน MEA ฟุตซอลไทยลีก 2025 นัดที่ 20 แข่งขันวันเสาร์-อาทิตย์ 11-12 ตุลาคมนี้
เริ่มด้วยคู่ระหว่าง ห้องเย็นท่าข้าม รองจ่าฝูง เปิดบ้านพบ ราชภัฏเพชรบุรี อันดับ 5 วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคมนี้ เวลา 18.00 น. ถ่ายทอดสดทาง True BALL THAI 9
ธิอาโก้ นูเนส รัปป์ เฮดโค้ชห้องเย็นท่าข้าม นัดล่าสุดสะดุดแล้ว บุกแพ้ บลูเวฟ ชลบุรี 1-4 ทำให้ตามหลัง การท่าเรือ เอเอสเอ็ม จ่าฝูงเป็น 4 คะแนน จำเป็นต้องชนะเกมนี้เพื่อไม่ให้แต้มทิ้งห่างไปมากกว่านี้ ซึ่งส่งผลโดยตรงกับการลุ้นแชมป์
ความพร้อมเกมนี้ เชาว์วาลา ศรีอาวุธ, ฟราบริซิโอ, เทอดศักดิ์ เจริญพงษ์ พร้อมลงสนาม
ส่วนราชภัฏเพชรบุรี ทีมฟอร์มแรง ของ “โค้ชเอ็ม พีระ แหลมหลวง นัดล่าสุด เปิดบ้านถล่ม นอร์ทกรุงเทพ 6-2 ทำให้ 5 เกมหลังสุดแพ้แค่นัดเดียว
ความพร้อมเกมนี้ อานนท์ พรมประโคน, มินธาดา ภิรมย์อยู่, อดินันท์ มูลทรัพย์ ดาวซัลโวทีม 15 ประตู พร้อมลงเล่น
ผลงานการพบกันในเลกแรก ราชภัฏเพชรบุรี 2-3 ห้องเย็นท่าข้าม
อีกคู่ บลูเวฟ ชลบุรี อันดับ 6 พบ ธรรมศาสตร์ สแตลเลี่ยน อันดับ 3 วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคมนี้ เวลา
18.00 น. ถ่ายทอดสดทาง True Sports 2
“ฉลามไฟฟ์” ของ “โค้ชตั้ม” ภัฏ ศรีวิจิตร หัวหน้าผู้ฝึกสอนบลูเวฟ ชลบุรี เกมล่าสุด เปิดบ้านชนะ ห้องเย็นท่าข้าม 4-1 ทำให้ชนะรวด 3 เกมติด
ความพร้อมเกมนี้ รณชัย จูงวงษ์สุข, ปาณัสม์ กิตติภานุวงศ์, ศุภวุฒิ เถื่อนกลาง ที่ทำไปแล้ว 17 ประตู พร้อมลงเล่น
ส่วน “ม้าศึกลูกแม่โดม” ของ “โค้ชซี” ของ ณัฐพล สุทธิโรจน์ กุนซือใหญ่ของทีม ตามหลังห้องเย็นท่าข้าม อันดับ 2 อยู่ 6 คะแนน ผลงานนัดล่าสุด เปิดบ้านเจ๊า นนทบุรี ฟุตซอลคลับ 2-2
ความพร้อมเกมนี้ วีระศักดิ์ ศรีไชย, อิกอร์ ราฟาเอล, เนเน่ พร้อมลงเล่น
ผลงานการพบกันในเลกแรก ธรรมศาสตร์ สแตลเลี่ยน 2-1 บลูเวฟ ชลบุรี
โปรแกรมคู่อื่น
วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2568
ศรีนครินทรวิโรฒ ไอมาเน่ พบ การท่าเรือ เอเอสเอ็ม เวลา 15.30 น. ถ่ายทอดสดทาง True Sports 2
เอสแบค-นอร์ทกรุงเทพ พบ แบล็คเพิร์ล ยูไนเต็ด เวลา 20.00 น. ถ่ายทอดสดทาง True Sports 2
วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2568
แบงค็อก บีทีเอส พบ วายเอฟเอ ศรีราชา เวลา 15.30 น. ถ่ายทอดสดทาง True Sports 2
เกษมบัณฑิต เอฟซี พบ ราชนาวี เวลา 18.00 น. ถ่ายทอดสดทาง True Sports 2
สุราษฎร์ธานี พบ นนทบุรี ฟุตซอลคลับ เวลา 20.30 น. ถ่ายทอดสดทาง True Sports 2