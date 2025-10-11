บุรีรัมย์เสริมทัพต่อเนื่อง ปิดดีลคว้าตัวเดสโปโตวิช กองหน้าชาวเซอร์เบีย
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด บรรลุข้อตกลงคว้าตัว ยอร์เย เดสโปโตวิช ดาวยิงชาวเซอร์เบีย ที่เพิ่งหมดสัญญากับ โบแร็ค บันยาลูกา ทีมรองแชมป์ลีกสูงสุดของประเทศบอสเนีย ในฤดูกาลล่าสุด โดยเจ้าตัวจะเข้ามาเพิ่มความอันตรายในเกมรุกให้กับทีม
ยอร์เย เดสโปโตวิช เริ่มต้นเส้นทางลูกหนังจากระดับเยาวชนกับสโมสร เรด สตาร์ เบลเกรด ทีมยักษ์ใหญ่แห่งประเทศเซอร์เบีย ก่อนย้ายไปอยู่กับสปาร์ตัก ซลาติบอร์ และได้รับโอกาสลงเล่นในทีมชุดใหญ่ครั้งแรกเมื่อปี 2011 ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ลงสนาม 55 นัด ยิงไป 16 ประตู 4 แอสซิสต์
จากนั้นเดสโปโตวิช เดินหน้าพัฒนาฝีเท้าอย่างต่อเนื่อง ผ่านประสบการณ์กับหลายสโมสรในลีกของประเทศคาซัคสถาน อาทิ เจติซู ตัลดีกอร์แกน, เอฟซี ไครัต อัลมาตี, เอฟซี อัสตานา และ โทบอล คอสตาเนย์ รวมกันลงสนามมากถึง 132 นัด ทำได้ 39 ประตู 11 แอสซิสต์
ต่อมาเดสโปโตวิชย้ายไปค้าแข้งในศึกพรีเมียร์ลีกรัสเซีย กับหลายสโมสรชื่อดัง อาทิ เอฟซี โอเรนบูร์ก, รูบิน คาซาน และ อาร์เซนอล ทูลา ลงสนามรวม 95 นัด ทำได้ 30 ประตู และอีก 11 แอสซิสต์
ต่อมาในปี 2023 เขาออกเดินทางสู่ประเทศมอนเตเนโกร ร่วมทีมเอฟเค บูดูชนอสต์ ลงสนาม 20 นัด ยิงได้ 10 ประตู ก่อนย้ายไปร่วมทีมโบแร็ค บันยาลูกา ในปีถัดมา และกลายเป็นกำลังสำคัญของทีม ยิงไป 18 ประตู และ 7 แอสซิสต์ พร้อมคว้าตำแหน่งดาวซัลโวของสโมสรในฤดูกาลที่ผ่านมา
ปัจจุบัน เดสโปโตวิชหมดสัญญากับต้นสังกัดเดิม และย้ายมาร่วมทีมบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้แนวรุกของทีม โดยเจ้าตัวจะสวมเสื้อหมายเลข 21 ลงช่วยปราสาทสายฟ้า ไล่ล่าความสำเร็จในฤดูกาล 2025/26