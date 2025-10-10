ณัฐพงษ์-นิโคลัสมองเกมเยือนไต้หวันไม่ง่าย แต่ทุกคนพร้อมทำเต็มที่เพื่อบุกคว้าชัย
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ที่ยามาโอกะ ฮานาซากะ อคาเดมี 1 ฟุตบอลชายทีมชาติไทย ลงฝึกซ้อมต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลเอเชี่ยน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี นัดที่สี่ พบกับไต้หวัน ที่ ไทเป มูนิซิปัล สเตเดียม ในวันที่ 14 ตุลาคมนี้ เวลา 17.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทาง ไทยรัฐ ทีวี ช่อง 32, YouTube : BG SPORTS และ True Visions Now
การฝึกซ้อมครั้งนี้ มาซาทาดะ อิชิอิ หัวหน้าผู้ฝึกสอน ได้ทาง สันติภาพ จันทร์หง่อม และ ทรงวุฒิ ใคร่ครวญ สองนักเตะที่ถูกเรียกตัวมาเสริมตามสมทบร่วมซ้อมกับทีมเป็นมื้อแรก โดยเน้นไปที่การฟื้นฟูสภาพร่างกาย และรักษาสภาพร่างกายของนักเตะที่ไม่ลงเล่น ซึ่งใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
ก่อนการฝึกซ้อม ณัฐพงษ์ สายริยา กองหลังทีมชาติไทย จากสโมสรชลบุรี เอฟซี กล่าวว่า เกมที่ผ่านมาพวกเราทำหน้าที่กันได้ดี ทุกเกมมีความสำคัญทั้งหมดเราต้องการเก็บชัยชนะทุกนัดหลังจากนี้ ต้องขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกคนที่ช่วยกันเล่นทั้งเกมรุกและเกมรับ เกมหน้าเป้าหมายเรายังคงเหมือนเดิมคือต้องการเก็บชัยชนะให้ได้
“ผมเล่นในไทยลีกมานานอาจจะเป็นต้นเหตุทำให้ลงไปเล่นกับทีมชาติแล้วไม่ได้มีอาการตกใจอะไรมาก ทุกคนเคยร่วมงานกันอยู่แล้วในลีกเคยเจอกันมาแล้วด้วย ทำให้เราสื่อสารกันได้ง่ายขึ้นด้วย บรรยากาศในทีมตอนนี้ดีมากตั้งแต่ก่อนแข่งแล้ว พวกเรารวมใจกันพยายามช่วยกันให้กำลังใจกัน”
กองหลังทีมชาติไทยกล่าวอีกว่า ไต้หวันเป็นทีมที่เล่นโต้กลับ เราไปเยือนในครั้งนี้ไม่ใช่เกมง่ายแต่เราต้องการสามแต้ม ทำให้เราต้องไปเปิดเกมรุกเข้าใส่พวกเขา แต่ต้องระวังลูกจังหวะโต้กลับของเขา ฝากถึงแฟนบอลชาวไทยที่ตามไปเชียร์พวกถึงเชียร์อยู่ที่ประเทศไทย ช่วยให้กำลังใจ เราจะทำให้เต็มที่ที่สุด
ด้านนิโคลัส มิคเกลสัน แบ็กขวาทีมชาติไทย จากเอสวี เอลเวอร์สเบิร์ก กล่าวว่า เกมที่ผ่านมาถือว่าได้ประสบการณ์ที่ดี และเป็นเกมที่ดีที่เราได้สามแต้ม แต่มันไม่ใช่เกมที่ง่ายเลย ในตำแหน่งริมเส้นฝั่งขวาผมเคยเล่นมาก่อนแล้ว ในทีมชาติมีการสลับขึ้นลงกันค่อนข้างบ่อย หากได้รับโอกาสขึ้นไปเล่นเกมรุกคิดว่าไม่มีปัญหาแน่นอน สิ่งสำคัญในการไปเล่นในบ้านของไต้หวัน มันเป็นเกมที่ไม่ง่ายแน่นอน จะไม่เหมือนที่เล่นในบ้านของเรา เขาน่าจะมีอะไรใหม่ๆ เตรียมมาเจอกับเรา มันอาจจะยากขึ้นมาหน่อยหากเราเล่นแบบไม่มีกองหน้าตัวเป้า เราอาจจะให้บอลกับพื้นมากขึ้นกว่าการไม่เปิดเข้าไป ในสโมสรปกติจะเล่นทางฝั่งซ้ายเป็นส่วนใหญ่ คิดว่าทางฝั่งซ้ายน่าจะโอเคกว่าในตอนนี้ ภูมิใจที่ได้เล่นให้ทีมชาติไทย เป้าหมายกับทีมคือการพาทีมชาติไทยไปฟุตบอลโลกให้ได้