ฐาปน สิริวัฒนภักดี และเพื่อนๆ รวมพลังให้กำลังใจนักฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ประธานรุ่น AC107 พร้อมด้วย คุณธรรมศักดิ์ จิระวัฒนาศักดิ์ รองประธานรุ่น และพี่ ๆ ตัวแทนรุ่น AC 107 เดินทางมาให้กำลังนักฟุตบอล “อินทรีแดง” โรงเรียนอัสสัมชัญ รุ่น 16 ปี และ 18 ปี และนักฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ ชุดสู้ศึกฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 31 โดยมี พล.ต.ต.พรชัย ไทยแท้ ที่ปรึกษาทีมฟุตบอล รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต คนึงสุขเกษม นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ที่ปรึกษาทีมฟุตบอล คุณผ่อง เกิดลาภี ผู้ช่วยผู้จัดการทีม พร้อมทีมงานผู้ฝึกสอน ให้การต้อนรับ โดยนายฐาปน สิริวัฒนภักดี ในนาม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้สนับสนุนทีมฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ และ พี่ ๆ รุ่น AC 107 ได้ให้โอวาทและมอบของขวัญเป็นกำลังใจให้แก่นักฟุตบอลและทีมงานผู้ฝึกสอนด้วย ที่แคมป์นักฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ ภายในโครงการอัสสัมชัญ แคมปัส พระราม 2 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
สำหรับการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 31 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้แนวคิด “สี่พี่น้องประคองรัก รักษ์โลกให้ยั่งยืน” ครั้งนี้ โรงเรียนอัสสัมชัญ รับหน้าที่เป็น “เจ้าภาพ” ระหว่างวันที่ 15, 17, 19 และ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2568 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
ถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7 HD และชมออนไลน์ผ่านทาง Ch7HD, Ch7HD Sports และ Bugaboo TV