‘โค้ชมิ่ม’ ประกาศจองแชมป์กลุ่มเอฟ ศึกบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุ 17 ปี
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ที่ห้องแถลงข่าว ชลบุรี สเตเดียม ฝ่ายจัดการแข่งขัน จัดงานแถลงข่าวความพร้อมก่อนการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี 2026 รอบคัดเลือก (AFC U17 Women’s Asian Cup China 2026 Qualifiers) กลุ่มเอฟ ระหว่างวันที่ 13-17 ตุลาคม 2568 ที่ชลบุรี สเตเดียม
ภายในงานมี “โค้ชมิ่ม” ธิดารัตน์ วิวาสุขุ หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 พร้อมด้วย หัวหน้าผู้ฝึกสอนอีก 2 ชาติ ประกอบด้วย เนปาล และ เติร์กเมนิสถาน เข้าร่วมงานแถลงข่าว
โดยทาง “โค้ชมิ่ม” ธิดารัตน์ วิวาสุขุ กล่าวว่า “ทีมของเราค่อนข้างจะทำงานกันอย่างต่อเนื่องจากรายการชิงแชมป์อาเซียน เด็กๆทุกคนเรียนรู้ในวิธีการและรู้แบบการฝึกซ้อมของทีม พวกเราทำงานกันอย่างหนัก เนื่องจากผู้เล่นซึ่งเก็บตัวด้วยกันส่วนมากเป็นทีมที่ต่อมาจากโครงการทาเลนต์ ไอดี สองทีมที่เราจะได้แข่งขันด้วยเป็นทีมที่ดี ทำให้เราต้องเพิ่มความเข้มข้นให้เหมาะสมกับการเจอสองทีมนี้ และผ่านเข้ารอบต่อไป”
“สิ่งที่มันจะเป็นความท้าทายคือเรื่องการพัฒนาของเด็กๆและคุณภาพในการเล่น รวมถึงวิธีที่การลงไปเล่นจะสามารถทำได้ตรงกับที่เราซ้อมมาหรือไม่ และการพัฒนาของผู้เล่นทุกๆคน นี่คือความท้าทายของทีม ทุกครั้งที่เราบอกเด็กๆในการทำงานคือเราอยากที่จะเป็นแชมป์กลุ่ม และทุกๆรายการที่แข่งขันเรามีเป้าหมายเดียวคืออยากเป็นแชมป์เพื่อก้าวเข้าสู่รอบต่อไป”
“เรื่องของฝนตกฟ้าอากาศ มันเป็นเรื่องเหนือการควบคุม นักฟุตบอลไม่ว่าจะต้องเจอสถานการณ์หรือสภาพสนามแบบไหนเราจะต้องเล่นให้ได้ ส่วนตัวคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เพราะทุกคนซ้อมกันมาค่อนข้างดีแล้วกับทุกสภาพอากาศและทุกสภาพสนาม”
สำหรับ ฟุตบอลหญิงไทย U17 อยู่ในกลุ่มเอฟ ร่วมกับ เนปาล และ เติร์กเมนิสถาน ซึ่งจะคัดเลือกหาแชมป์กลุ่ม 8 ชาติ ผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้าย ร่วมกับ จีน (เจ้าภาพ), เกาหลีเหนือ (แชมป์เก่า), ญี่ปุ่น (รองแชมป์เก่า) และ เกาหลีใต้ (อันดับ 3 ครั้งที่แล้ว) ในช่วงเดือนเมษายน 2569 เพื่อที่จะหา 4 ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชีย เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิง U17 ชิงแชมป์โลก 2026 ที่โมร็อกโก ต่อไป
โปรแกรมการแข่งขันของ ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี มีดังนี้
Matchday1
เติร์กเมนิสถาน พบ ไทย
วันที่ 13 ตุลาคม 2568
เวลา 18.30 น.
ชลบุรี สเตเดียม
Matchday2
ไทย พบ เนปาล
วันที่ 17 ตุลาคม 2568
เวลา 18.30 น.
ชลบุรี สเตเดียม
ถ่ายทอดสดทาง : Youtube : ช่อง 32 , BG SPORTS, ช้างศึก และ Facebook : Thai Women’s Football