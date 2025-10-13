ช้างศึกซ้อมมื้อแรกที่ไต้หวัน มุ่งมั่นเก็บ 3 แต้มให้ได้
วันที่ 12 ตุลาคม ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยแห่งชาติฉางฉี ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ ลงฝึกซ้อมครั้งแรกที่ไต้หวัน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอล “เอเชี่ยน คัพ 2027” รอบคัดเลือก กลุ่มดี นัดที่ 4 ที่จะพบกับไต้หวัน
การฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกาย และปรับตัวกับสภาพอากาศและลูกบอลเป็นหลัก หลังทีมเพิ่งเดินทางมาถึง เมื่อช่วงตีสามที่ผ่านมา
ก่อนการฝึกซ้อม ศุภนันท์ บุรีรัตน์ แบ๊กขวาทีมชาติไทย กล่าวว่า ตอนนี้เพื่อนๆ ในทีมพยายามฟื้นฟูร่างกายให้เร็วที่สุดสำหรับเกมต่อไป ทุกคนต่างอยากลงสนาม อยู่ที่โค้ชจะเลือกใช้ใครทุกคนพยายามซัพพอร์ตกัน ส่วนกรณีที่ถ้า นิโก้ ไปเล่นปีกขวา แล้วตนต้องเล่นแบ๊กขวา เราคุยกันตลอด คิดว่าไม่มีปัญหาอะไร การเล่นแบบฟอลส์ ไนน์ อยู่ที่แทคติก และวิธีการของโค้ช ว่าจะให้นักเตะเล่นอย่างไร ทำอย่างไร ไต้หวันชุดนี้คุณภาพสู้เราไม่ได้ แต่พยายามเล่นเกมรับเยอะ ไม่รู้ว่าในบ้านพวกเขาจะเปิดเกมบุกเพิ่มขึ้นหรือไม่ แต่เราก็คุยกันเรื่องเกมรุก เพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น
ด้าน วรชิต กนิตศรีบำเพ็ญ กองกลางทีมชาติไทย กล่าวว่า วันนี้เรามาซ้อมอีกที่ เมื่อวานก็มาถึงกันดึก โค้ชเน้นแพตเทิร์นเกมรุก และอยากให้กลับไปพักผ่อนเยอะๆ สภาพร่างกายตอนนี้โอเค คนที่ไม่ได้เล่นเกมแรก ได้ซ้อมแยก สมอลไซซ์ และพร้อมเป็นพิเศษสำหรับนัดที่สอง สภาพสนามต้องไปดูสนามจริง วันนี้เราไม่ได้ซ้อมสนามจริง คิดว่าสนามจริงอาจจะดีกว่าสนามซ้อม หญ้าใบใหญ่ก็ต้องปรับตัวให้เร็วขึ้น สิ่งที่ต้องปรับจากเกมแรก คิดว่าเกมรุกเราต้องเข้าทำให้ชัวร์ และเร็วกว่าเกมแรก ถ้าอยากยิงเขาได้ อย่างเกมก่อนเรายิงประตูเขาได้ช้า อาจจะมีความกดดัน ถ้าได้ประตูไวจะเล่นง่ายขึ้น และทำประตูได้มากขึ้น
“สำหรับทรงวุฒิ และสันติภาพ ที่เข้ามาเสริม ทั้งคู่เคยติดทีมชาติไทยมาก่อนแล้ว คิดว่าปรับตัวไม่น่ายาก อยู่ที่แทคติกของโค้ชว่าต้องการอะไร เป้าหมายเกมนี้คือ 3 แต้มและยิงให้ได้มากที่สุด เพราะประตูได้เสียมีผล ทุกคนอยากเก็บ 3 แต้ม และยิงให้ได้มากเพื่อเป็นอันดับ 1 ของตาราง”
สำหรับ ทีมชาติไทยจะทำการแข่งขันฟุตบอล “เอเชี่ยน คัพ 2027” รอบคัดเลือก กลุ่มดี นัดที่สี่ พบกับไต้หวัน ณ ไทเป มูนิซิปัล สเตเดียม ในวันที่ 14 ตุลาคม เวลา 17.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทาง ไทยรัฐ ทีวี ช่อง 32, YouTube : BG SPORTS และ True Visions Now