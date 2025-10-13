บิ๊กอ๋อ คัมแบ็ก อุบล อีสเทิร์น เอฟซี หวังเปลี่ยนฟุตบอลเป็นแรงบันดาลใจเด็กท้องถิ่น
จากการกลับมาของอดีตผู้บริหารลีกฟุตบอลอาชีพจังหวัดอุบลราชธานี เป็นการผสานกันอย่างลงตัว ระหว่างประธานสโมสร รศ.ดร.วีระศักดิ์ จินารัตน์ กับ “บิ๊กอ๋อ” นายธนพร สมศรี ซึ่งคราวนี้หวนกลับมารับตำแหน่งรองประธานสโมสรอุบล อีสเทิร์น เอฟซี หลังจากที่หลายปีก่อนทั้งสองเคยร่วมกันก่อตั้งสโมสรอุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด จนทะยานสู่ลีกสูงสุดของประเทศ นำความสุขและความภูมิใจมาสู่ชาวอุบลฯมาแล้ว
นายธนพรเปิดใจถึงการหวนกลับมาวงการฟุตบอลอาชีพอีกครั้งอย่างน่าสนใจว่า หลังจากที่สโมสรเดิม คือ อุบล ยู เอ็มที ยูไนเต็ด ได้พักทีมลงไปเมื่อหลายปีก่อน ตนได้มีโอกาสไปทำงานด้านการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) ซึ่งมีหน้าที่ดูแล ทุกข์สุขของพี่น้องครูทั้งประเทศ รวมถึง การทำธุรกิจส่วนตัวในฐานะของ CEO ของบริษัท ราชสีห์เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำเข้าและผลิต ปุ๋ยเคมี ทำให้ได้ประสบการณ์มากมายทั้งด้านการบริหารและการจัดการ
นายธนพรกล่าวอีกว่า ถึงแม้จะไปทำงานอื่นมากมาย แต่ความสุขความทรงจำในวงการฟุตบอลอาชีพที่เคยทำยังอยู่ในความทรงจำเสมอ พอทราบว่า ท่านประธาน รศ.ดร. วีระศักดิ์ จินารัตน์ ท่านกลับมาสู้ในลีกอาชีพอีก ยอมรับว่าถามตัวเอง อยู่ 2 คำถามคือ ตนยังรักที่จะทำฟุตบอลเพื่อเป็น ความสุขให้กับคนในจังหวัดอุบล ซึ่งเป็นบ้านเกิดของตนหรือไม่ คำตอบก็คือ ยังอยากทำอยู่ เพราะรู้ว่ามันเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กอุบลมากมาย และอีกคำถามก็คือ เมื่อตอนเป็นสโมสรเดิม ประธานก็ให้เกียรติและความเมตตาตน ให้ได้เรียนรู้ ประสบการณ์การบริหารจัดการมากมาย จนสามารถนำไปใช้ในงานด้านการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ แล้ววันนี้ท่านกลับมาทำฟุตบอลเพื่อชาวอุบลฯอีกครั้ง ตนคงทิ้งให้ท่านสู้อย่างลำพังไม่ได้ จึงตัดสินใจเข้าพบ ซึ่งก็ได้รับความเมตตา และให้เกียรติให้ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานสโมสร เพื่อช่วยบริหารทีม อุบล อีสเทิร์น เอฟซี เพื่อสร้างความสุข และแรงบันดาลใจให้กับชาวอุบล โดยเฉพาะเยาวชนที่สนใจในกีฬา ให้มีความหวัง ในการเล่นกีฬาเป็นอาชีพ ห่างไกลต่ออบายมุขและสิ่งเสพติด เพื่อที่จะเติบโตเป็น กำลังสำคัญของประเทศชาติเราต่อไป
“เป้าหมายฤดูกาลนี้ เราต้องการเลื่อนชั้น เพื่อสร้างและความสุขในการเข้าชมให้กับแฟนบอลชาวอุบลยิ่งขึ้น ยอมรับว่าเป็นงานที่ ต้องใช้ ความตั้งใจ และยุทธศาสตร์มากมาย ส่วนตัวก็มั่นใจว่า จะสามารถบริหารไปสู่เป้าหมายได้ อยากขอแรงเชียร์ แรงใจ จากแฟนบอลชาวอุบล เพื่อสนับสนุนทีมให้ก้าวไปสู่จุดหมายร่วมกัน” บิ๊กอ๋อกล่าว