AIS จัดเต็มไฮไลต์-รีรันไทยลีก3 นราปราบสมุย พิษณุโลกผงาดนำจ่าฝูงโซนเหนือ
AIS พร้อมส่งตรงไฮไลต์ฟุตบอลไทยแบบจัดเต็ม รวมถึงรีรันย้อนหลังแบบเต็มเกม ผ่านแอพพลิเคชั่น AIS PLAY ให้แฟนฟุตบอลไทยที่พลาดชมฟุตบอลไทยลีก ในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้ตามดูย้อนหลังแบบครบถ้วน และรับชมฟรีทุกเครือข่าย
สุดสัปดาห์นี้แม้ว่าฟุตบอลไทยลีก 1-2 จะเบรกเพื่อหลีกทางให้กับฟุตบอลทีมชาติที่ฟาดแข้งกัน แต่ว่าในส่วนของไทยลีก3 หรือ “บีวายดี ดอลฟินส์ ลีกสาม” ยังคงทำการแข่งขันครบทุกโซน ทุกคู่ ซึ่งแม้ว่าช่วงเสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นช่วงวันหยุดยาวที่หลายคนอาจจะเดินทางไปพักผ่อนและพลาดการชมการแข่งขันฟุตบอลสนุกๆ แต่ AIS PLAY ก็พร้อมเสิร์ฟไฮไลต์และรีรันให้แฟนฟุตบอลไทยได้รับชมกัน
แน่นอนว่าไฮไต์ในสัปดาห์นี้คงไม่มีใครไม่พูดถึงเกมในโซนภาคใต้ระหว่าง “กอและพิฆาต” นรา ยูไนเต็ด ที่เปิดบ้านเอาชนะ “เด็กเกาะ” สมุย ยูไนเต็ด 1-0 ยึดหัวตารางของโซนภาคใต้ไว้ได้เหนียวแน่น อย่างไรก็ตามสิ่งที่คนพูดถึงมากที่สุดก็คือ การแสดง “ดิเกร์ฮูลู” จากกลุ่มนาราทัศน์ เยาวชนนักแสดงศิลปะพื้นบ้านท้องถิ่นนราธิวาส ที่ได้โชว์ในช่วงพักครึ่ง เป็นการเผยแพร่ศิลปะท้องถิ่นไปสู่ผู้คนทั่วประเทศได้รับรู้ถึงเสน่ห์ของชาวภาคใต้
อีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจต้องโยกมาที่โซนภาคตะวันออก “เสือบูรพา” บูรพา ยูไนเต็ด ที่เปิดบ้านถล่ม นาวิกโยธิน เอฟซี ไปถึง 6-0 รักษาสถิติไม่แพ้ใครต่อไปได้เป็นเกมที่ 5 พร้อมกับแซงขึ้นไปนำจ่าฝูงของโซนภาคตะวันออกแต่เพียงผู้เดียวได้สำเร็จ
นอกจากนี้ยังมีไฮไลต์ในโซนภาคเหนือที่น่าสนใจระหว่างการเจอกันของทีมลุ้นแชมป์อย่าง “ขุนพลนเรศวร” พิษณุโลก เอฟซี ที่เปิดบ้านเฉือนเอาชนะ “วัยรุ่นโล่ทอง” เชียงราย ทีเอสซี เอฟซี ไปแบบสุดมัน 3-2 พร้อมกับแซงขึ้นไปนำจ่าฝูงของตารางและทิ้ง 4 ทีมที่ตามมาทั้ง เชียงราย ทีเอสซี, อุตรดิตถ์ เอฟซี, เชียงใหม่ เอฟซี และนอร์ทเทิร์น นครแม่สอด ยูไนเต็ด ถึง 3 คะแนนด้วยกัน
โดยแฟนบอลชาวไทยทุกคนสามารถรับชมไฮไลต์ของฟุตบอลไทยลีก ทั้งไฮไลต์แบบยาวจุใจ หรือรีรันแบบเต็มเกม เก็บครบทุกช็อตความมันส์ ให้คุณได้เต็มอิ่ม ผ่านทางแอพพลิเคชั่น AIS PLAY โดยสามารถชมได้ฟรีทุกเครือข่าย บนกล่อง AIS PLAYBOX, Smart TV, Android TV, Apple TV, กล่อง 3BB สามารถดาวน์โหลด AIS PLAY ได้ที่ App store และ Google Play Store คลิก : https://m.ais.co.th/TL_AISPLAYFBO