ยศกรยันทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ต้องแก้ไขให้พร้อมสำหรับ 2 ทัวร์นาเมนต์ที่รออยู่
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2ที่สนามภายในศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติไห่เกิง ประเทศจีน นักฟุตบอลทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์ ลงฝึกซ้อมเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ ที่จะพบกับทีมชาติจีน ในวันที่ 14 ตุลาคม ที่คุนหมิง ไห่เกิง เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เมนสเตเดียม เวลา 15.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทาง Youtube : BG Sports และ แอพพลิเคชั่น True Vision Now
สำหรับการฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การเสริมรายละเอียดต่างๆ รวมถึงลูกตั้งเตะ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเกมอุ่นเครื่อง
ก่อนการฝึกซ้อม ยศกร บูรพา กองหน้าจากฮู่กัง ยูไนเต็ด กล่าวว่า สภาพอากาศที่นี่ก็ค่อนข้างเย็น แต่ก็ปรับตัวได้ดี เพราะเรามาอยู่ที่ได้หลายวันแล้ว ทีมชุดนี้แม้จะขาดตัวหลักหลายคนก็ส่งผล แต่คนที่มีอยู่ก็ต้องพยายามช่วยเหลือกัน ส่วนเรื่องการเป็นกองหน้าตัวเป้าคนเดียว พยายามหน้าที่ตัวเองตามที่โค้ชสั่ง แต่ทีมฟุตบอลก็เล่นกัน 11 คนในสนาม เราก็ต้องพยายามช่วยเหลือกัน
“การเจอกับทีมชาติจีน ยู23 ก็ถือว่าเป็นการได้เรียนรู้ในการเจอกับทีมระดับเอเชีย และเราต้องไปเจอกับเขาที่ซาอุฯ ด้วย และพยายามเก็บตรงนี้ไปทำการบ้าน และแก้ไขข้อผิดพลาด เพื่อให้พร้อมสำหรับซีเกมส์ และชิงแชมป์เอเชีย รอบสุดท้าย ฝากแฟนบอลติดตามการถ่ายทอดสดของพวกเราด้วยนะครับ เราจะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุด” ยศกรกล่าว