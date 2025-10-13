ช้างศึกเน้นซ้อมจบสกอร์ก่อนดวลไต้หวัน พรุ่งนี้
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ตามเวลาประเทศไทย ที่ไทเป มูนิซิปัล สเตเดียม ฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ ลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายเพื่อเตรียมพร้อมก่อนการแข่งขันฟุตบอลเอเชี่ยน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี นัดที่ 4 ที่จะพบกับไต้หวัน ในวันที่ 14 ตุลาคม เวลา 17.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทาง ไทยรัฐ ทีวี ช่อง 32, YouTube : BG SPORTS และ True Visions Now
การฝึกซ้อมครั้งนี้ทีมช้างศึกเน้นไปที่แทคติคที่จะใช้ในเกมวันพรุ่งนี้ และปิดท้ายด้วยการจบสกอร์
สำหรับแมตช์ก่อนหน้านี้ ไทยเปิดราชมังคลากีฬาสถาน เอาชนะไปได้ 2-0 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม
