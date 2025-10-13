แข้งสาวยู17ไทยสุดโหด ถล่มเติร์กเมนิสถาน 17-0 ศึกเอเชีย รอบคัดเลือก
ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ประเดิมสุดหรู ถล่มเติร์กเมนิสถาน 17-0 ในการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี รอบคัดเลือก กลุ่มเอฟ นัดแรก ที่ชลบุรี สเตเดียม เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม
เกมนี้ โค้ชธิดารัตน์ วิวาสุขุ วางกุลิสรา ลิ้มปวะนิช เป็นกองหน้าตัวเป้า พร้อมด้วยชาร์ล็อต สิทธิประสงค์ แอลลารี่ เป็นหน้าต่ำ พร้อมมีมณฑิดา นุ่มนวล และ พัธรมณฑ์ แสงตา สนับสนุน
เกมนี้ไทยได้ประตูจากพัทธมณฑ์ นาทีที่ 5, 42, 50, 75, 85 กุลิสรา นาทีที่ 8(จุดโทษ), 22, 31, 44 ชาร์ล็อต นาทีที่ 16, 25 มณฑิดา นาทีที่ 27, 28 กวินธิดา กิขุนทด นาทีที่ 46, อริสา แต้มสกุล นาทีที่ 61 ภัทรวีร์ บุญมาหล้า นาทีที่ 68, 79
โปรแกรมนัดต่อไป ไทยจะพบกับเนปาล ที่ชลบุรี สเตเดียม ในวันที่ 17 ตุลาคม เวลา 18.30 น. ถ่ายทอดสดทาง Youtube : Thairath Sport, BG SPORTS, ช้างศึก และ Facebook : Thai Women’s Football