โค้ชมิ่มชมชบาแก้วยู17 เล่นดีทำได้ตามเป้า แต่อยากให้เฉียบคมกว่านี้
“โค้ชมิ่ม” ธิดารัตน์ วิวาสุขุ หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี กล่าวหลังจบการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี รอบคัดเลือก กลุ่มเอฟ นัดแรก ซึ่งฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ประเดิมสุดหรู ถล่มเติร์กเมนิสถาน 17-0 ที่ชลบุรี สเตเดียม เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ว่า นักเตะทุกคนทำได้ดี ตามเป้าหมายที่เราวางแผนไว้คืออยากเห็นเกมที่ดี พัฒนาการที่ดี และความมั่นใจในการเล่น ซึ่งวันนี้ทุกคนได้แสดงออกมาตามเป้าหมายที่วางไว้ การยิงประตูได้เยอะจะมีผลในเรื่องของความมั่นใจ และจะทำให้แสดงศักยภาพได้มากกว่านี้ ซึ่งนัดหน้าจะต้องแม่นยำกว่านี้ เฉียบคมกว่านี้
“ในส่วนของเคท(กุลิสรา ลิ้มปวะนิช) แน่นอนว่าเขาเป็นหัวใจหลักของทีม เขาได้เอาประสบการณ์มาช่วยน้องๆและเพื่อนๆ ให้มั่นใจมากขึ้น เคทเป็นผู้นำในสนามได้ดี ทำให้เกมนี้มีผลงานที่ดีออกมา เกมหน้ากับเนปาลอยากเก็บชนะเพื่อเข้ารอบต่อไป ซึ่งอยากเห็นคุณภาพของเกมมากกว่านี้ อยากเห็นน้องๆโชว์ศักยภาพของตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุด ฝากแฟนบอลให้กำลังใจน้องๆ กันเยอะๆ อยากให้เข้ามาชมที่สนาม น้องนักเตะต้องการกำลังใจจากแฟนบอลทุกท่าน” โค้ชมิ่มกล่าว
โปรแกรมนัดต่อไป ไทยจะพบกับเนปาล ที่ชลบุรี สเตเดียม ในวันที่ 17 ตุลาคม เวลา 18.30 น. ถ่ายทอดสดทาง Youtube : Thairath Sport, BG SPORTS, ช้างศึก และ Facebook : Thai Women’s Football