ไลน์อัพ ‘ช้างศึก’ มาแล้ว! ‘ชนาธิป’ นำทัพ ‘ธีรศักดิ์’ โป้งปิดบัญชี รอถล่มไต้หวัน ลุ้นขึ้นจ่าฝูงกลุ่ม
“ช้างศึก” ทีมชาติไทย อันดับ 101 ของโลก มีโปรแกรมลงสนามเยือน ไต้หวัน อันดับ 173 ของโลก ในการแข่งขันฟุตบอล เอเชี่ยน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี นัดที่สี่ ที่ไทเป มูนิซิปัล สเตเดียม ประเทศไต้หวัน วันนี้ (14 ตุลาคม) คิกออฟเวลา 17.30 น. ตามเวลาเมืองไทย โดยแมตช์นี้จะถ่ายทอดสดทางช่อง 32, YouTube : BG SPORTS และ True Visions Now
สำหรับไลน์อัพ 11 คนแรกของทีมชาติไทย ภายใต้การคุมทีมของ มาซาทาดะ อิชิอิ กุนซือชาวญี่ปุ่น ประกอบไปด้วย
สำหรับเกมนี้ “ช้างศึก” ทีมชาติไทย ภายใต้การคุมทัพของ มาซาทาดะ อิชิอิ กุนซือชาวญี่ปุ่น เตรียมจัดทัพผู้เล่น โดยรายชื่อ 11 ตัวจริงที่ลงสนามในเกมนี้ ประกอบด้วย ผู้รักษาประตู ปฏิวัติ คำไหม, วันชัย จารุนงคราญ, ณัฐพงษ์ สายริยา, ศฤงคาร พรมสุภะ, นิโคลัส มิคเกลสัน, วีระเทพ ป้อมพันธุ์, ชนาธิป สรงกระสินธ์, ฐิติพันธ์ พ่วงจันทร์, เสกสรรค์ ราตรี, สุภโชค สารชาติ และ ธีรศักดิ์ เผยพิมาย
ส่วน ทีมชาติไต้หวัน ของกุนซือ ฮวง เช หมิง เรียกตัวติดทัพนำทัพโดย จอห์น เบนซี่ หัวหอกเชื้อชาติเฮติ, เชน เชา อัน ดาวยิงมากประสบการณ์วัย 30 ปี, เจ้า หมิง ซื่อ ห้องเครื่องฝีเท้าดี, คริสโตเฟอร์ ทิ เอ๋า แนวรับจากสโมสรนิวยอร์ค ซิตี้ ทู และ หวง เชี่ย หลิน นายทวารกัปตันทีม ซึ่งฟิตสมบูรณ์เตรียมลงบู๊ทั้งหมด
สถานการณ์ในกลุ่ม D เติร์กเมนิสถาน, ศรีลังกา และ ทีมชาติไทย มี 6 แต้มเท่ากัน แต่ผลต่างประตูได้เสียในเฮดทูเฮด 3 ทีมของทีมชาติไทยเป็นรองอีก 2 ทีม ทำให้ ทีมชาติไทย รั้งอันดับ 3 ขณะที่อันดับ 1 เติร์กเมนิสถาน และอันดับ 2 ศรีลังกา ยังมีโอกาสลุ้นเข้ารอบด้วยกันทั้ง 3 ทีม ส่วน ไต้หวัน แพ้รวด 3 นัด ยังไม่มีแต้ม จมบ๊วยอันดับ 4 โอกาสตกรอบค่อนข้างสูง
ดังนั้นเกมที่ ทีมชาติไทย บุกไปเยือน ไต้หวัน ในแมตช์นี้จึงถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากหากคว้าชัยเก็บ 3 แต้มกลับออกมาได้ จะทำให้โอกาสในการผ่านเข้ารอบต่อไปสดใส อย่างไรก็ตาม คงจะต้องลุ้นผลการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่มระหว่าง เติร์กเมนิสถาน ไปเยือน ศรีลังกา ที่จะเตะในเวลา 20.45 น. อีกด้วย