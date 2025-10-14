‘ช้างศึก’ ฟอร์มสะเด่าบุกขยี้ ‘ไต้หวัน’ 6-1 ผงาดขึ้นจ่าฝูงชั่วคราว คัดเอเชี่ยนคัพ กลุ่มดี
“ช้างศึก” ทีมฟุตบอลไทย ชุดใหญ่ อันดับ 101 ของโลก ระเบิดฟอร์มบุกไปถล่ม ไต้หวัน ทีมอันดับ 173 ของโลก 6-1 ประตู ในการแข่งขันฟุตบอล เอเชี่ยน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี นัดที่ 4 ที่ไทเป มูนิซิปัล สเตเดียม ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม
ก่อนเตะสถานการณ์ในกลุ่ม D เติร์กเมนิสถาน, ศรีลังกา และ ทีมชาติไทย มี 6 แต้มเท่ากัน แต่ผลต่างประตูได้เสียในเฮดทูเฮด 3 ทีมของทีมชาติไทยเป็นรองอีก 2 ทีม ทำให้ ทีมชาติไทย รั้งอันดับ 3 ขณะที่อันดับ 1 เติร์กเมนิสถาน และอันดับ 2 ศรีลังกา ยังมีโอกาสลุ้นเข้ารอบด้วยกันทั้ง 3 ทีม ส่วน ไต้หวัน แพ้รวด 3 นัด ยังไม่มีแต้ม จมบ๊วยอันดับ 4 โอกาสตกรอบค่อนข้างสูง โดยการแข่งขันจะหาเฉพาะแชมป์กลุ่มไปฟาดแข้งรอบสุดท้าย ที่ซาอุดีอาระเบีย ปีหน้า
แมตช์นี้จึงถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับทีม “ช้างศึก” เนื่องจากหากคว้าชัยเก็บ 3 แต้มกลับออกมาได้ จะทำให้โอกาสในการผ่านเข้ารอบต่อไปสดใส อย่างไรก็ตาม คงจะต้องลุ้นผลการแข่งขัน อีกคู่ในกลุ่มระหว่าง เติร์กเมนิสถาน ไปเยือน ศรีลังกา ที่จะเตะในเวลา 20.45 น. วันเดียวกัน
ทีมชาติไทย ภายใต้การคุมทีมของ มาซาทาดะ อิชิอิ กุนซือชาวญี่ปุ่น จัดทัพ 11 คนแรก ประกอบไปด้วย ผู้รักษาประตู ปฏิวัติ คำไหม, วันชัย จารุนงคราญ, ณัฐพงษ์ สายริยา, ศฤงคาร พรมสุภะ, นิโคลัส มิคเกลสัน, วีระเทพ ป้อมพันธุ์, ชนาธิป สรงกระสินธ์, ฐิติพันธ์ พ่วงจันทร์, เสกสรรค์ ราตรี, สุภโชค สารชาติ และธีรศักดิ์ เผยพิมาย
ส่วน ทีมชาติไต้หวัน ของกุนซือ ฮวง เช หมิง มี จอห์น เบนซี่ หัวหอกเชื้อชาติเฮติ, เชน เชา อัน ดาวยิงมากประสบการณ์วัย 30 ปี, เจ้า หมิง ซื่อ ห้องเครื่องฝีเท้าดี, คริสโตเฟอร์ ทิ เอ๋า แนวรับจากสโมสรนิวยอร์ค ซิตี้ ทู และ หวง เชี่ย หลิน นายทวารกัปตันทีม ลงบู๊
ครึ่งแรก ทีมชาติไทย ครองเกมได้เหนือกว่าอย่างชัดเจน แทบจะพับสนามบุกอยู่ฝ่ายเดียว ออกนำไปก่อน 3-0 ในครึ่งแรก โดยนาทีที่ 3 สุภโชค สารชาติ แทงบอลทะลุช่องไปให้ ธีรศักดิ์ เผยพิมาย ได้จังหวะหลุดเดี่ยวก่อนมีโอกาสชิพบอลเข้าประตูให้ไทยบุกไปนำ 1-0
นาทีที่ 25 สุภโชค สารชาติ แทงบอลทะลุช่องอีกครั้งให้ เสกสรรค์ ราตรี สอดเข้ามายิงช่วยให้ ทีมชาติไทย นำ ไต้หวัน 2-0
นาทีที่ 45+1 สุภโชค สารชาติ จ่ายบอลทำชิ่งกับ ชนาธิป สรงกระสินธ์ ก่อนบอลจะมาเข้าทาง สุภโชค สารชาติ ได้ยิงส่งให้ ทีมชาติไทย นำ ไต้หวัน 3-0
ครึ่งหลังเริ่มมานาทีเดียว ไต้หวันมาตีไข่แตกจากการลากไปซัดไกลสุดสวยของ เกา โป เว่ย บอลพุ่งเสียบเสาไปอย่างหมดจด ทำให้ไต้หวัน ไล่มา 1-3
หลังเสียประตูเร็วในต้นครึ่งหลัง ขุนพลนักเตะแห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยากลับมาบุกหนักอีกครั้ง นาที 62 สันติภาพ จันทร์หง่อม แบ๊คสำรองที่เปลี่ยนลงมาแทน วันชัย ไหลบอลถวายพานให้ ธีรศักดิ์ เผยพิมาย แปด้วยเท้าซ้ายเข้าไปให้ไทยนำห่าง 4-1 อีกครั้ง
นาทีที่ 75 ช้างศึกหนีห่างเป็น 5-1 ประตู จากจังหวะที่ ศุภโชค สารชาติ ไหลบอลให้ ธีรศักดิ์ เผยพิมาย หลุดเดี่ยวไปตะบันง่ายๆ ทำให้ไทยทิ้งห่างสุดกู่
ช่วงทดเจ็บ สันติภาพ เปิดบอลจากกราบซ้าย บอลแฉลบกองหลังไต้หวันเข้าประตูไปแถมให้อีก 1 ตุง ทำให้ “ช้างศึก” บุกชนะ ไต้หวัน 6-1 เก็บเพิ่ม 3 แต้ม
ส่งผลให้ทีมชาติไทย เตะ 4 นัด มี 9 แต้ม ขยับขึ้นไปยึดจ่าฝูงชั่วคราว โดยต้องรอผลระหว่าง เติร์กเมนิสถาน ไปเยือน ศรีลังกา ที่จะเตะในเวลา 20.45 น. คืนนี้ (14 ต.ค.) หากเติร์กฯ กับศรีลังกา เสมอกันจะส่งผลดีต่อทีมชาติไทยนำเป็นจ่าฝูงเดี่ยวๆ แต่หากเติร์ก ชนะ ศรีลังกา จะทำให้มี 9 แต้มเท่ากับไทย แต่เฮดทูเฮดไทยเป็นรองเติร์ก เนื่องจากบุกไปแพ้มา 1-3 ในนัดแรก จะทำให้ไทย หล่นมาอยู่อันดับ 2
โปรแกรม อีก 2 นัดที่เหลือของทีมช้างศึก วันที่ 18 พฤศจิกายน บุกไปเยือน ศรีลังกา จากนั้นนัดสุดท้าย วันที่ 31 มีนาคม 2569 เปิดรังเหย้าราชมังคลากีฬาสถาน รับการมาเยือนของ เติร์กเมนิสถาน