ส.ฟุตบอลไทย จัดอบรมติวเข้มโค้ชหลักสูตร ซีไลเซนส์ ที่เชียงราย
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จัดการอบรมผู้ฝึกสอนเพื่อยกระดับคุณภาพของโค้ชระดับฟุตบอลเยาวชนในหลักสูตร AFC ‘C’ Coaching Certificate Course ครั้งที่ 8/2568 ที่สนามหญ้าเทียม สตาร์ พาวเวอร์ จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 13-26 ตุลาคม 2568
การอบรมดังกล่าวนำโดย นายเอกลักษณ์ ทองอ่ำ, นายสารทูล นายสิงห์นันท์ วิทยากร และผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 24 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1.นายกฤษณพงศ์ ชุมมวล 2.นายกิตติโชค ช่างเพชรผล 3.นายกิตติศักดิ์ บุญถา 4.นายเฉลิมวุฒิ แย้มประโคน 5.นายณัฐพัชร์ พันธุวิทย์ 6.นายตาคำ พระวงศ์ 7.นายธนพนธ์ อังคะ 8.นายธัญเทพ สังขะพงศ์ 9.นายธีรพงศ์ ปนันชัย 10.นายไธพัตย์ สิริธรรมวุฒิ
11.นายนัฐพงษ์ วัชรากรศิริ 12.นายปิยะชาติ ศรีมะเรือง 13.นายปุณณวิช เลิศชูสกุล 14.นายปุรเชษฐ์ วัฒนานุสิทธิ์ 15.นายภาคภูมิ แพงอุด 16.นายรัฐฐาณ์ ทองหอมฤวิทย์ 17.นายวิรุฬห์ จันทนะเสวี 18.นายศนุกรานต์ ถิ่นจอม 19.นายสุทธิพงศ์ โนจันทร์ 20.นายโสภณัฐ สุขนุกูล 21.นายองอาจ โพธิ์นอก 22.นายอฐิพงษ์ ไชยวงค์ 23.นายอดิศักดิ์ ดวงศรี และ 24.นายเอกการัณย์ สมุทถา
ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการอบรมคอร์สดังกล่าวจะได้รับใบอนุญาตผู้ฝึกสอน ระดับซี ไลเซนส์ เพื่อทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลระดับเยาวชน หรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอนฟุตบอลระดับไทยลีก 3 ซึ่งจะต้องทำหน้าที่อย่างน้อย 1 ปี จึงจะสามารถเข้าอบรมหลักสูตรระดับ AFC ‘B’ Coaching Certificate Course หรือหลักสูตร Goal Keeping Level 1 ได้ต่อไป
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมผู้ฝึกสอนในระดับต่างๆ สามารถติดตามประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม ได้ที่่ http://fathailand.org/ และ https://www.facebook.com/CoachingThailand