อิชิอินำช้างศึกกลับถึงไทย มองทีมทำได้ตามเป้าหมาย พร้อมแก้ไขรายละเอียดให้ดีขึ้น
วันที่ 15 ตุลาคม เวลา 17.00 น. ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเดินทางกลับถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังเสร็จภารกิจการแข่งขันฟุตบอล “เอเชี่ยนคัพ 2027” รอบคัดเลือก กลุ่มดี นัดที่ 4 ซึ่ง “ช้างศึก” บุกไปชนะไต้หวัน 6-1 เก็บเพิ่มเป็น 9 คะแนน อยู่อันดับ 2 ของกลุ่ม มีแต้มเท่ากับเติร์กเมนิสถาน แต่ประตูได้เสียเป็นรอง
หลังเดินทางถึง มาซาทาดะ อิชิอิ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย กล่าวว่า การเตรียมทีมหลังจากนี้ ก็คงต้องไปดูตามสนาม และประเมินผลงานของนักเตะแต่ละคนโดยเฉพาะนักเตะในขุมกำลัง สองเกมนี้ถือว่าเราทำได้ตามเป้าหมายเกือบจะสมบูรณ์ แต่รายละเอียดในเกมก็ต้องนำมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้มีความพร้อมมากกว่านี้ ถามถึงความมั่นใจ การแข่งขันรายการนี้ ทีมที่จะเข้ารอบคือแชมป์กลุ่มแค่ทีมเดียว ก็จะทำให้ดีที่สุด เพื่อเป็นหนึ่งในชาติที่ได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของเอเชี่ยนคัพ สำหรับแฟนบอลที่ไปเชียร์ที่ไต้หวันบางส่วนเป็นแฟนบอลของตนมาตั้งแต่สมัยเมื่อสิบปีก่อน ที่ติดตามมาตลอด ทุกวันนี้ก็มาเชียร์ทีมชาติไท ด้วย ก็รู้สึกดีที่แฟนบอลมาชมและมาเชียร์
“การที่มีแฟนบอลชาวญี่ปุ่นมาเชียร์ ผมก็รู้สึกว่าทำได้ตามเป้าหมายที่ทำให้แฟนบอลมีความสุข และที่ต้องพูดถึงแฟนบอลชาวไทยที่มาเชียร์ที่สนาม ที่มากันน่าจะเยอะกว่า แฟนบอลไต้หวัน ทำให้นักฟุตบอลและทีมมีความมั่นใจมากขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นในการลงสนามเกมนี้ การได้ประตูมากขึ้นในการเจอกันครั้งที่สอง เพราะเราเจอทีมเดิม และการวิเคราะห์เกมง่ายขึ้น ไต้หวันเองก็อยากจะเอาชนะเรา พวกเขาก็เปิดเกมมากขึ้น และมีพื้นที่หลังไลน์มากขึ้น ทำให้เรายิงประตูได้มากขึ้น เขาพยายามเดินหาเรา และเดินสูงขึ้น และการเล่นร่วมกัน ความสัมพันธ์ในทีม ทำให้เราทำประตูได้มาก” อิชิอิ กล่าสว
ด้านสันติภาพ จันทร์หง่อม แบ๊กจากสโมสร ชลบุรี เอฟซี กล่าวว่า ส่วนตัวก็ดีใจที่มีส่วนร่วมกับทีม และดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ทีมได้ 3 แต้ม ดีใจที่ช่วยให้ทีมยิงประตูเพิ่มได้ แต่สิ่งสำคัญมากกว่า ก็คือทีมเก็บ 3 คะแนน ซึ่งน่าดีใจกว่าผลงานส่วนตัว หลังเกมก็ได้คุยกับโค้ชอิชิอิ โค้ชก็บอกว่ากลับไปสโมสรแล้วอาจจะต้องเล่นแบ๊กซ้ายนะ ส่วนตำแหน่งนี้ด้วยความที่ถนัดขวา แต่เมื่อโค้ชอยากให้เล่น โค้ชเรียกให้เล่นตำแหน่งไหนก็ต้องเล่น เพราะเราเป็นนักฟุตบอลอาชีพ ทุกอย่างก็อยู่ที่โค้ชว่าหน้างานอยากให้เราเล่นซ้ายหรือขวา แล้วแต่โค้ช ส่วนตัวก็พร้อมอยู่แล้ว ขอบคุณแฟนบอล ดีใจสุดสุดเพราะเป็นเกมเยือนด้วย และมีแฟนบอลที่มาเต็มความจุของเกมเยือน ก็เป็นอะไรที่สุดยอดมาก ความกดดัน มันมีทุกแมตช์อยู่แล้ว และสถานการณ์ในกลุ่ม เรายังเป็นอันดับ 2 ของกลุ่ม เรามีแต้มเท่ากับเขา ส่วนตัวก็กดดัน แต่ก็ต้องโฟกัสกับเกมที่เหลือ
โปรแกรมนัดต่อไป ทีมชาติไทยจะทำศึก “เอเชี่ยนคัพ 2027” รอบคัดเลือก กลุ่มดี นัดที่ 5 เยือนศรีลังกา ในวันที่ 18 พฤศจิกายน