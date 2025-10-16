ฟุตบอลในประเทศ

ประกาศ 6 แข้ง GLO STAR รุ่น U13-U15 ลัดฟ้าสู่เจลีก เดอะตุ๊ก การันตีมีคนต่อยอดมืออาชีพ

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ที่สนามคลองหลวง เลค อารีนา สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทย ได้จัดพิธีประกาศรายชื่อเยาวชนดาวรุ่ง 6 คนสุดท้าย ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น GLO STAR รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี และ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี เพื่อเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมกับสโมสร อวิสป้า ฟุกุโอกะ ในศึกเจลีก ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 6 เดือน

การประกาศครั้งสำคัญนี้ ได้รับเกียรติจาก “เดอะตุ๊ก” น.อ.ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน ประธานมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทย และ น.ท.ส่งเสริม มาเพิ่ม ผู้อำนวยการจัดการแข่งขัน GLO Cup 2025 พร้อมด้วย นายยูสุเกะ อิกิ ผู้อำนวยการอคาเดมีของสโมสรฟุตบอล อวิสป้า ฟุกุโอกะ มาร่วมยืนยันรายชื่อด้วยตัวเอง โดยมี 2 ซูเปอร์สตาร์ทีมชาติไทยอย่าง “มุ้ย”​ ธีรศิลป์ แดงดา และ “เจ”​ ชนาธิป สรงกระสินธ์ ร่วมให้กำลังใจน้องๆ อย่างใกล้ชิด

โครงการ GLO STAR เริ่มต้นจากเยาวชนกว่า 15,000 คนทั่วประเทศใน 7 ภูมิภาค จนเหลือผู้เล่นรุ่นละ 15 คน รวม 30 คน เข้าสู่แคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมเป็นเวลา 14 วัน (3-16 ตุลาคม 2568) ที่สนามคลองหลวง เลค อารีนา เพื่อเฟ้นหาผู้เล่นที่มีศักยภาพสูงสุด และในที่สุดก็ได้รายชื่อ 3 คนสุดท้ายในแต่ละรุ่น ดังนี้:

GLO STAR รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี สรชัย ภารุนัย (โรงเรียนกันทรารมณ์), กฤษฎา บัวขจร (โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี) และอิรฟาน ดอเลาะ (โรงเรียนคัมภีร์วิทยา)

GLO STAR รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ภัทรกร เอี่ยมอำพร (คลองโคน อะคาเดมี่), กลวัชร ดวงกลาง (พิชญบัณฑิต) และธีรพล ขำกลํ่า (กีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์)

ซึ่งเยาวชนทั้ง 6 คนนี้ มีกำหนดการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนมกราคม 2569

“เดอะตุ๊ก” น.อ.ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน ตำนานศูนย์หน้าทีมชาติไทยและประธานมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยได้กล่าวขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนโครงการนี้ โดยเฉพาะ นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง และ พ.ท.หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รวมถึงคณะกรรมการ GLO ทุกคนที่ร่วมสานฝันให้กับเยาวชนไทยได้ไปฝึกฝนที่ต่างประเทศ

น.อ.ปิยะพงษ์ กล่าวอีกว่า การสร้าง GLO Star Football Camp ตลอด 2 สัปดาห์นี้ ทำให้เราได้นักกีฬาที่มีคุณภาพ โดยพวกเขาจะไปฝึกซ้อมเพื่อให้เก่งเลย ไม่ใช่แค่หาประสบการณ์ และที่สำคัญคือคนคัดเลือกคือผู้อำนวยการของสโมสรฟุตบอล อวิสป้า ฟุกุโอกะ มาคัดเลือกด้วยตัวเอง เท่ากับว่าเด็กทุกคนผ่านเกณฑ์ของญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้ว

“ผมขออนุญาตการันตีเลยนะครับว่าใน 6 คนนี้ ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งคนที่ต่อยอดไปสู่ในระดับอาชีพได้แน่นอน สำหรับทีมชาติ ผมว่าไปฝึกขนาดนี้ก็น่าจะมีโอกาสได้สอดแทรก แต่ระดับอาชีพเนี่ยผมมั่นใจว่า 1 ใน 6 มีแน่นอน เพราะผมได้คุยกับทางญี่ปุ่นแล้ว เขามั่นใจว่ามีโอกาสสูงมาก” เดอะตุ๊ก กล่าวทิ้งท้าย