ฟุตซอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ลงฝึกซ้อมก่อนลุยศึกเอเชี่ยนยูธ เกมส์
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ที่อาคาร FA THAILAND ทัพฟุตซอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชุดเตรียมลุยศึก Asian Youth Games 2025 (AYG) ที่เมืองมานามา ประเทศบาห์เรน ระหว่างวันที่ 24–30 ตุลาคม 2568 ทำการลงฝึกซ้อมประจำวัน นำโดย เอลอย อลอนโซ่ หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวสเปน และ โค้ชตั้ม ภัฏ ศรีวิจิตร ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
โดยการฝึกซ้อมใช้เวลาสองชั่วโมง โดยเน้นไปที่แก้ไขข้อผิดพลาดจากเกมอุ่นเครื่องที่ผ่านมา
ภายหลังการฝึกซ้อม เอลอย อลอนโซ่ เผยว่า การฝึกซ้อมในวันนี้เราเน้นไปที่การปรับแก้ไขข้อผิดพลาดจากเกมอุ่นเครื่องที่ผ่านมา ตอนนี้เราเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่จะบินไปบาห์เรน เราจะมีการฝึกซ้อมมื้อสุดท้ายในวันพรุ่งนี้ อยากให้นักเตะทุกคนรักษามาตรฐานการฝึกซ้อมให้ดีเพื่อทำให้ทีมมีความพร้อมมากที่สุด
โปรแกรมการแข่งขัน ฟุตซอลชาย เอเชียนยูธ เกมส์ 2025 ของทีมชาติไทย
รอบแบ่งกลุ่มนัดที่ 1
วันที่ 24 ตุลาคม 2568
ไทย พบ ซาอุดีอาระเบีย
19.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
สนาม Khalifa Sport City Hall
รอบแบ่งกลุ่มนัดที่ 2
วันที่ 25 ตุลาคม 2568
ไทย พบ คีร์กีซสถาน
19.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
สนาม Khalifa Sport City Hall
รอบแบ่งกลุ่มนัดที่ 3
วันที่ 26 ตุลาคม 2568
ซาอุดีอาระเบีย พบ คีร์กีซสถาน
21.30 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
ไทย พบ อิหร่าน
00.00 น. (เช้าวันที่ 27 ตามเวลาประเทศไทย)
สนาม Khalifa Sport City Hall
รอบรองชนะเลิศ
วันที่ 28 ตุลาคม 2568
แชมป์กลุ่ม B พบ รองแชมป์กลุ่ม A
20.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
แชมป์กลุ่ม A พบ รองแชมป์กลุ่ม B
23.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
สนาม Khalifa Sport City Hall
รอบชิงอันดับ 3 และ รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 30 ตุลาคม 2568
แชมป์กลุ่ม B พบ รองแชมป์กลุ่ม A
20.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
แชมป์กลุ่ม A พบ รองแชมป์กลุ่ม B
23.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
สนาม Khalifa Sport City Hall
ถ่ายทอดสดทาง แอปพลิเคชั่น 12th Club รับชมฟรี! ที่เดียวเท่านั้น