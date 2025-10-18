ท็อป 100 อีกครั้ง ฟุตบอลทีมชาติไทยรั้งอันดับ 96 ของโลก
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ(ฟีฟ่า) ประกาศผลการจัดอันดับโลกของฟุตบอลชาย ประจำเดือนตุลาคม 2568 อย่างเป็นทางการ โดยทีมชาติไทย ขึ้นมารั้งอันดับ 96 ของโลก และอันดับที่ 15 ของทวีปเอเชีย
ทีมชาติไทยในการประกาศอันดับโลกก่อนหน้านี้เมื่อเดือนกันยายน 2568 อยู่อันดับ 101 ของโลก ซึ่งก่อนที่จะทำการแข่งขันฟุตบอลเอเชี่ยนคัพ 2027 รอบคัดเลือก สองนัด พบกับไต้หวัน และชนะ 2-0 กับ 6-1 ตามลำดับ
ทำให้ปัจจุบันจากเดิมมีคะแนนสะสมอยู่ 1222.2 คะแนน เพิ่มขึ้นมา 13.16 คะแนน รวมเป็น 1235.36 คะแนน ขึ้นมา 5 อันดับ รั้งอยู่ที่อันดับ 96 ของโลก และเป็นอันดับที่ 15 ของทวีปเอเชีย
โปรแกรมของฟุตบอลชายทีมชาติไทย หลังจากนี้จะทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทิน ฟีฟ่า เดย์ พบกับ ทีมชาติสิงคโปร์ ทีมอันดับ 155 ของโลก ที่ สนามกีฬาธรรมศาสตร์ รังสิต ในวันที่ 13 พฤศจิกายน เวลา 19.30 น. ต่อด้วยบุกไปเยือนทีมชาติศรีลังกา ทีมอันดับ 193 ของโลก ในการแข่งขันฟุตบอลเอเชี่ยนคัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี แมตช์เดย์ ที่ 5 ที่โคลอมโบ เรซคอร์ส สเตเดียม ประเทศศรีลังกา ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 เวลา 17.15 น. ตามเวลาประเทศไทย