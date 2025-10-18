จุฬาฯล้างตามหิดล-ธรรมศาสตร์ ชนเจ้าภาพเกษตรฯ ศึกฟุตบอล มิกาซ่า ยูนิเวอร์ซิตี้ คัพ 2025
นายสุรชัย สาธิตะกร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท มิกาซ่า อินดัสตรี้ส์ (ประเทศไทย) พร้อมด้วย “โค้ชโย่ง” วรวุธ ศรีมะฆะ ในฐานะประธานจัดการแข่งขัน และ รศ.ดร.พัชรียา บุญกอแก้ว คณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกันแถลงข่าวและทำพิธีจับสลากประกบคู่การแข่งขัน “มิกาซ่า ยูนิเวอร์ซิตี้ คัพ 2025″ (MIKASA UNIVERSITY CUP 2025) โดยมีตัวแทนของทีมที่เข้าร่วมการแข่งเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ที่ห้องประชุมรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคมที่ผ่านมา
การแข่งขัน “มิกาซ่า ยูนิเวอร์ซิตี้ คัพ 2025″ เป็นการแข่งขันฟุตบอลระดับมหาวิทยาลัยที่ทาง “มิกาซ่า” จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยมี 4 ทีมมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศทั้ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งในปีนี้รับบทเป็นเจ้าภาพเป็นปีที่ 2 ร่วมด้วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล แชมป์เก่าจากปีที่แล้ว ร่วมแข่งขันในรายการนี้
สำหรับผลการจับสลากประกบคู่การแข่งขัน “มิกาซ่า ยูนิเวอร์ซิตี้ คัพ 2025″ ดังนี้
คู่ที่1 มหาวิทยาลัยมหิดล พบกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 15.30 น. ซึ่งถือเป็นการโคจรมาเจอกันของคู่ชิงชนะเลิศเมื่อปีที่แล้ว และคู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เวลา 18.30น. โดยทั้งสองคู่จะทำการแข่งขันในวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2568 ส่วนชิงอันดับ 3 และรอบชิงชนะเลิศ จะแข่งขันกันในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2568
สำหรับการแข่งขันฟุตบอล “มิกาซ่า ยูนิเวอร์ซิตี้ คัพ 2025″ จะแข่งขันกันที่สนามอินทรีจันทรสถิตย์ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ตลอดทัวร์นาเมนต์ สามารถติดตามการถ่ายทอดสดครบทุกคู่ ทาง True ID และติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่เฟซบุ๊ก : Mikasa Football Cup และยูทูป : MIKASA CHAMPION CUP