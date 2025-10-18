‘กิเลนผยอง’ เปิดบ้านเจ๊าจืด ‘แข้งเทพ’ 0-0 ‘บีจี’ เฮในบ้าน
“กิเลนผยอง” เมืองทอง ยูไนเต็ด เปิดบ้านเสมอ “แข้งเทพ” ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ไป 0-0 ในศึก ฟุตบอล BYD SEALION 6 ลีกหนึ่ง 2025/26 นัดที่ 8 เมื่อวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม
เริ่มเกมการแข่งขันมาในนาทีที่ 18 เมลวิน ลอเรนเซ่น แทงบอลไปทางด้านซ้ายให้ กรวิชญ์ ทะสา ก่อนตบเข้ากลางมาให้ เคนัน ดึนน์วัลด์-ตูราน ได้ยิงแต่บอลหลุดออกหลังไป ต่อมาในนาทีที่ 29 เจ้าบ้านเดินหน้าครองบอลอย่างหนัก ก่อนที่บอลจะมาอยู่ที่ ปุรเชษฐ์ ทอดสนิด พยายามล้อคหาช่อง ก่อนตัดสินใจยิงแต่บอลเหินข้ามคานออกหลังไป
เกมดำเนินถึงนาทีที่ 39 ทีมเยือนได้จังหวะสวนกลับ ก่อนเป็น ธีรศิลป์ แดงดา ที่หลุดเข้าไปยิง ส่งบอลเข้าประตูไป แต่หลังจากนั้น วีเออาร์ เช็กจังหวะดังกล่าว ก่อน ริบสกอร์ไป หลัง ธีรศิลป์ แดงดา อยู่ในตำแหน่งล้ำหน้า
หลังจากนั้นอีก 2 นาที ปุรเชษฐ์ ทอดสนิด ได้บอลหลุดมาทางฝั่งขวา ก่อนได้ยิง แต่ไปติดเซฟ ปฏิวัติ คำไหม บอลกำลังมาเขจ้าทาง เมลวิน ลอเรนเซ่น ได้โอกาสยิงซ้ำแต่ยังติดบล็อค เอเวอร์ตัน กอนคาเวซ ตามเข้ามาสกัดได้ทัน
หลังจากนั้นไม่มีทีมใดที่สามารถทำประตูได้ หมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรก เมืองทอง ยูไนเต็ด เสมอ ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด 0-0
เริ่มครึ่งหลังมาในนาทีที่ 55 เมลวิน ลอเรนเซ่น ได้โอกาสซัดไกลจากหน้ากรอบเขตโทษ บอลพุ่งไปชนคานก่อนหลุดออกหลังไป ต่อมาในนาทีที่ 57 จอห์น-พาทริก สเตร้าส์ ได้โอกาสซัดไกลจากหน้ากรอบเขตโทษ บอลพุ่งเข้าประตูไปอย่างสวยงาม ช่วยให้ เมืองทอง ยูไนเต็ด นำ ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด 1-0 ก่อนที่ วีเออารื เช็กจังหวะดังกล่าวก่อนริบประตูไป หลังมีการฟาวล์กันก่อน
หลังจากนั้นไม่มีทีมใดที่สามารถทำประตูได้ หมดเวลาการแข่งขัน เมืองทอง ยูไนเต็ด เปิดบ้านเสมอ ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ไป 0-0 ทำให้ “กิเลนผยอง” มี 10 แต้ม รั้งอันดับ 7 ของตาราง ส่วน “แข้งเทพ” มี 17 คะแนน รั้งรองจ่าฝูง ตามหลัง บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จ่าฝูง เพียง 2 แต้ม แต่ทัพ “ปราสาทสายฟ้า” ลงเล่นน้อยกว่า 1 นัด
ส่วนผลคู่อื่น
นครราชสีมา แพ้ การท่าเรือ 0-2
ราชบุรี ชนะ ลำพูน 5-0
บีจี ปทุมฯ ชนะ อยุธยา ยูไนเต็ด 1-0