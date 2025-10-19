เวลคัมทูไทยแลนด์! บอลซีเกมส์ไทยร่วมกลุ่มกัมพูชา ทั้งทีมชาย-หญิง
ฟุตบอลทีมชาติไทยชุดซีเกมส์อยู่กลุ่มเอ ร่วมกับกัมพูชา, ติมอร์เลสเต ในการจับสลากแบ่งสาย ที่โรงแรมดีวาลักซ์ รีสอร์ท แอนด์ สปา เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม
ผลการแบ่งสายกลุ่มอื่นๆ ดังนี้
กลุ่มบี เวียดนาม, มาเลเซีย, ลาว,
กลุ่มซี อินโดนีเซีย, เมียนมา, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์
ผลการจับสลากฟุตบอลหญิง กลุ่มเอ ไทย, กัมพูชา, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย / กลุ่มบี เวียดนาม, เมียนมา, ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย
ด้านผลการจับสลากแบ่งสายฟุตซอลหญิง กลุ่มเอ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ / กลุ่มบี เวียดนาม เมียนมา อินโดนีเซีย
สำหรับการแข่งขันฟุตบอลชาย กลุ่มเอ จะแข่งขันที่สนามกีฬาติณสูลานนท์ จ.สงขลา เริ่มแมตช์แรกวันที่ 3 ธันวาคม