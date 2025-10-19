ฉลามชล เปิดรังเจ๊า กว่างโซ้งมหาภัย 1-1 โค้ชโจโบกมือลาเก้าอี้กุนซือ
“ฉลามชล” ชลบุรี เอฟซี เปิดรังเสมอกับ “กว่างโซ้งมหาภัย” สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด ด้วยสกอร์ 1-1 ในการแข่งขันฟุตบอลบีวายดี ซีไลออน ซิกซ์ ลีกหนึ่ง หรือไทยลีก 1 ฤดูกาล 2025/26 นัดที่ 8 ที่ชลบุรี สเตเดียม จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม
เกมนี้เป็นทางทีมเยือน สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด บุกมายิงนำก่อน 1-0 ในนาทีที่ 27 จาก ธนวัฒน์ พิมโยธา และหมดครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ แต่ในครึ่งเวลาหลัง เจ้าถิ่นชลบุรีฮึดไล่ยิงตีเสมอ 1-1 ในนาทีที่ 61 จากการทำเข้าประตูตัวเองของ ธนวัฒน์ พิมโยธา
จบเกม ชลบุรี เอฟซี เสมอกับ สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด 1-1 แบ่งกันไปทีมละแต้ม ส่งผลให้ ชลบุรี ลงเตะ 8 นัด เก็บได้ 5 แต้ม รั้งรองบ๊วยอันดับที่ 15 ในตารางคะแนน ส่วน สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด มีอยู่ 10 แต้ม อันดับที่ 7
ทั้งนี้ จากผลงานของชลบุรี เอฟซี ที่เสมอ สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด ทำให้ “โค้ชโจ” ธีรศักดิ์ โพธิ์อ้น ต้องโบกมือลาออกจากตำแหน่งเฮดโค้ชฉลามชลเป็นที่เรียบร้อย ซึ่ง นับเป็นกุนซือที่ตกงานคนที่ 6 ของศึกฟุตบอลไทยลีก ฤดูกาลนี้
ด้านผลคู่อื่น ระยอง เอฟซี เสมอ พีที ประจวบ เอฟซี 1-1 และพลังกาญจน์ เอฟซี เสมอ อุทัยธานี เอฟซี 1-1