เปิดโผ 30 ชบาแก้วอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์ ดวลบังกลาเทศ
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประกาศรายชื่อ 30 นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ชุดทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทิน ฟีฟ่า เดย์ เดือนตุลาคม รายการ Women’s International Match พบกับ ทีมชาติบังกลาเทศ ในวันที่ 27 ตุลาคม 2568 ภายใต้การคุมทัพของ “โค้ชหนึ่ง” หนึ่งฤทัย สระทองเวียน หัวหน้าผู้ฝึกสอน
โดยรายชื่อนักเตะทั้ง 30 คน มีดังนี้
ผู้รักษาประตู
พนิตา พรมรัตน์ สโมสรบีจีซี บัณฑิตเอเซีย
ทิชานันท์ สดชื่น สโมสรบีจีซี บัณทิตเอเซีย
โชติมณี ทองมงคล สโมสรไท่ชุง บลูเวล
กองหลัง
สุภาพร อินทรประสิทธิ์ สโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรี
ธัญชนก ชื่นอารมณ์ สโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรี
ปาริชาต ทองรอง สโมสรมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เอฟซี
ภิญญาพัชญ์ กลิ่นคล้าย สโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
อุไรพร ยงกุล สโมสรบีจีซี บัณฑิตเอเซีย
กาญจนาพร แสนคุณ สโมสรบีจีซี บัณทิตเอเซีย
สุนิสา สร้างไธสง สโมสรสติลล์ เอเรียน
ปณิฎฐา จีรัตนะภวิบูล สโมสรกวางสี ผิงกั๋ว เป่ยหนง
กองกลาง
ปลื้มใจ สนธิสวัสดิ์ สโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรี
ชัชวัลย์ รอดทอง สโมสรกรุงเทพมหานคร
พิชญธิดา มะโนวัง สโมสรกรุงเทพมหานคร
ณัฐวดี ปร่ำนาค สโมสรบีจีซี บัณฑิตเอเซีย
พิกุล เขื่อนเพ็ชร สโมสรบีจีซี บัณฑิตเอเซีย
อรพินท์ แหวนเงิน สโมสรบีจีซี บัณฑิตเอเซีย
รีแอนน์ รัช สโมสรรีล เบดฟอร์ด เลดี้ส์
พิสมัย สอนไสย์ สโมสรไท่ชุง บลูเวล
ศิลาวรรณ อินต๊ะมี สโมสรไท่ชุง บลูเวล
กองหน้า
ภัทรนันท์ อุปชัย สโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรี
จณิสตา จินันทุยา สโมสรกรุงเทพมหานคร
ขวัญดารินทร์ เงินฉลองนพกร สโมสรกรุงเทพมหานคร
ธนีกานต์ แดงดา สโมสรบีจีซี บัณฑิตเอเซีย
กัญญาณัฐ เชษฐบุตร สโมสรบีจีซี บัณฑิตเอเซีย
จิราภรณ์ มงคลดี สโมสรกวางสี ผิงกั๋ว เป่ยหนง
เสาวลักษ์ เพ็งงาม สโมสรไท่ชุง บลูเวล
แมดดิสัน เจตน์ แคสทีน สโมสรเอ็นซี คูราจ อเคาเดมี
กุลิสรา ลิ้มปวะนิช สโมสรบีจีซี บัณฑิตเอเซีย
นาตาลี โอลสัน สโมสรเวลลิงตัน ยูไนเต็
ทั้งนี้ นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ที่มีรายชื่อดังกล่าวจะเข้าเก็บตัวที่ ศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพื่อเตรียมทำการแข่งขันต่อไป
สำหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะมีโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทิน ฟีฟ่า เดย์ เดือนตุลาคม รายการWomen’s International Match พบกั ทีมชาติบังกลาเทศ ในวันที่ 27 ตุลาคม เวลา 18.00 น. ที่สนามศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ บางมด ถ่ายทอดสดทาง Facebook : FA Thailand, Thai Women’s Football และ YouTube : ช้างศึก
โดยการอุ่นเครื่องดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ก่อนสู้ศึกมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม