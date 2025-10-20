โค้ชวังชี้ทีมร่วมกลุ่มซีเกมส์ไม่หนัก แต่ห้ามประมาท มั่นใจเจอเขมรเล่นกันด้วยน้ำใจนักกีฬา
จากการจับสลากแบ่งสายฟุตบอลชาย กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่จะฟาดแข้งกันในเดือนธันวาคมนี้ ไทยร่วมกลุ่มเอ กับกัมพูชา, ติมอร์เลสเต แข่งขันที่สนามกีฬาติณสูลานนท์ จ.สงขลา
ล่าสุด “โค้ชวัง” นายธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล กุนซือทีมชาติไทย กล่าวว่ากลุ่มนี้ ถือว่าไม่หนักมาก แต่ก็ประมาทไม่ได้ ซึ่งติมอร์เลสเต แม้ในศึกชิงแชมป์อาเซียน ที่อินโดนีเซียเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานั้น ทีมไทยจะชนะ 4-0 แต่รูปเกมติมอร์ฯครองบอลมากกว่าทีมไทย ส่วนกัมพูชา ยู23 ถือว่าทำได้ดี ตอนนี้ในอาเซียนประมาทใครไม่ได้ เพราะแต่ละทีมก็ยกระดับขึ้นมา ขณะเดียวกันก็ขึ้นอยู่กับทีมไทยจะเตรียมพร้อมแค่ไหน กับตัวนักเตะที่จะได้มาฟอร์มทีมในช่วง 2-3 แคมป์ที่ผ่านมา และเมื่อถึงช่วงแข่ง จะได้ครบสมบูรณ์แค่ไหน
โค้ชวังกล่าวถึงสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชา อาจจะทำให้เกมที่เจอกันมีความกดดันหรือไม่ว่า เรื่องกีฬากับสถานการณ์ประเทศนั้น คนละเรื่องกัน อยากให้ดูเป็นกีฬามากกว่า เป็นเรื่องของน้ำใจนักกีฬา การมีสปิริต และไทยก็เป็นเจ้าภาพด้วย ต้องให้การต้อนรับทุกทีมที่มาเยือน สู้ในเกมกีฬา นักบอลก็เข้าใจจุดนี้ เราสู้ในเกมกีฬา ต้องแข่งขันแบบมีน้ำใจนักกีฬา และเชื่อว่ากัมพูชาก็จะมาเพื่อโชว์ศักยภาพกีฬามากกว่า
สำหรับฟุตบอลชายซีเกมส์ แข่ง 3 กลุ่ม กลุ่มเอ มี ทีมชาติไทย, กัมพูชา, ติมอร์เลสเต แข่งที่สนามติณสูลานท์ / กลุ่มบี เวียดนาม, มาเลเซีย, ลาว / กลุ่มซี อินโดนีเซีย, เมียนมา, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์ 2 กลุ่มหลังแข่งที่สนามสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สำหรับรอบรองชนะเลิศ วันที่ 15 ธันวาคม และชิงชนะเลิศ วันที่ 18 ธันวาคม แข่งขันที่ราชมังคลากีฬาสถาน