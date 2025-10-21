ฟุตบอลในประเทศ

เกิดอะไรขึ้น! สมาคมลูกหนังไทยแยกทาง ‘มาซาทาดะ อิชิอิ’ หลังฝ่ายเทคนิคพิจารณาแนวทางทำทีมไม่ตรงกัน

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประกาศแยกทางกับ มาซาทาดะ อิชิอิ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่ หลังแนวทางการทำงาน และแนวทางการทำทีมที่ไม่ตรงกับสมาคมฯ จากการพิจารณา ติดตาม และประเมิน โดยฝ่ายเทคนิคสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ

คณะบริหารด้านฝ่ายเทคนิคของสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ นำโดย ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน อุปนายกสมาคมฯ, ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน สภากรรมการ และเอกพล พลนาวี เลขาธิการสมาคมฯ ทำการประชุมร่วมกับ มาซาทาดะ อิชิอิ ณ ที่ทำการสมาคมฯ วันที่ 21 ตุลาคม 2568 ก่อนแจ้งเรื่องการยุติสัญญากับหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่น ด้วยสาเหตุของปัญหาแนวทางการทำทีมในช่วงที่ผ่านมาที่ไม่สอดคล้องกับการประเมินของฝ่ายเทคนิค รวมถึงผลงานภาพรวม ตั้งแต่เข้ามาคุมทัพช้างศึก เมื่อเดือนธันวาคม 2023 ด้วยสถิติชนะ 16 จาก 30 นัด หรือคิดเป็น 53%

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ขอขอบคุณ มาซาทาดะ อิชิอิ ในความมุ่งมั่น และทุ่มเท ในการยกระดับทีมชาติไทย ตลอดช่วงระยะเวลาในการคุมทีม รวมถึงขออวยพรให้มาซาทาดะ อิชิอิ และทีมงานสต๊าฟโค้ชทั้งหมด ประสบความสำเร็จในทุกเส้นทางหลังจากนี้

สำหรับการแต่งตั้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่คนใหม่ ฝ่ายเทคนิคสมาคมกีฬาฟุตบอลฯจะมีการคัดเลือก และพิจารณาโดยเร็วที่สุด เพื่อความต่อเนื่องในการทำทีม ก่อนเข้าสู่โปรแกรมการแข่งขันในช่วงปฏิทิน ฟีฟ่า เดย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568 เริ่มจากเปิดบ้านอุ่นเครื่องพบกับสิงคโปร์ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 และบุกไปเยือนศรีลังกา ในศึกเอเชี่ยน คัพ 2027 รอบคัดเลือก นัดที่ 5 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2568

