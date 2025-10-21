เกิดอะไรขึ้น! สมาคมลูกหนังไทยแยกทาง ‘มาซาทาดะ อิชิอิ’ หลังฝ่ายเทคนิคพิจารณาแนวทางทำทีมไม่ตรงกัน
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประกาศแยกทางกับ มาซาทาดะ อิชิอิ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่ หลังแนวทางการทำงาน และแนวทางการทำทีมที่ไม่ตรงกับสมาคมฯ จากการพิจารณา ติดตาม และประเมิน โดยฝ่ายเทคนิคสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ
คณะบริหารด้านฝ่ายเทคนิคของสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ นำโดย ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน อุปนายกสมาคมฯ, ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน สภากรรมการ และเอกพล พลนาวี เลขาธิการสมาคมฯ ทำการประชุมร่วมกับ มาซาทาดะ อิชิอิ ณ ที่ทำการสมาคมฯ วันที่ 21 ตุลาคม 2568 ก่อนแจ้งเรื่องการยุติสัญญากับหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่น ด้วยสาเหตุของปัญหาแนวทางการทำทีมในช่วงที่ผ่านมาที่ไม่สอดคล้องกับการประเมินของฝ่ายเทคนิค รวมถึงผลงานภาพรวม ตั้งแต่เข้ามาคุมทัพช้างศึก เมื่อเดือนธันวาคม 2023 ด้วยสถิติชนะ 16 จาก 30 นัด หรือคิดเป็น 53%
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ขอขอบคุณ มาซาทาดะ อิชิอิ ในความมุ่งมั่น และทุ่มเท ในการยกระดับทีมชาติไทย ตลอดช่วงระยะเวลาในการคุมทีม รวมถึงขออวยพรให้มาซาทาดะ อิชิอิ และทีมงานสต๊าฟโค้ชทั้งหมด ประสบความสำเร็จในทุกเส้นทางหลังจากนี้
สำหรับการแต่งตั้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่คนใหม่ ฝ่ายเทคนิคสมาคมกีฬาฟุตบอลฯจะมีการคัดเลือก และพิจารณาโดยเร็วที่สุด เพื่อความต่อเนื่องในการทำทีม ก่อนเข้าสู่โปรแกรมการแข่งขันในช่วงปฏิทิน ฟีฟ่า เดย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568 เริ่มจากเปิดบ้านอุ่นเครื่องพบกับสิงคโปร์ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 และบุกไปเยือนศรีลังกา ในศึกเอเชี่ยน คัพ 2027 รอบคัดเลือก นัดที่ 5 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2568