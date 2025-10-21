แอสเซทไวส์ จับมือบีจี ปทุมฯ ส่ง 5 เยาวชนไทยลัดฟ้าฝึกฝีเท้าอะคาเดมี ดอร์ทมุนด์
โครงการ BGPU x BVB Football Carnival U-15 Powered by AssetWise พา 5 นักเตะเยาวชนไทย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (U15) ที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศ เดินทางไกลถึงเยอรมนี เพื่อร่วมฝึกซ้อมกับโค้ชมืออาชีพจาก อคาเดมีของโบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ (Borussia Dortmund) สโมสรชั้นนำแห่งศึกบุนเดสลีกา ระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 6 ตุลาคม 2568
โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างบริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นผู้นำด้านไลฟ์สไตล์ และสโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด ในฐานะสโมสรพันธมิตร ของสโมสรโบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ เพื่อสร้างพื้นที่แห่งโอกาสให้ เยาวชนไทยได้สัมผัสประสบการณ์การฝึกทักษะฟุตบอลในระดับสากล พัฒนาแท็กติก เทคนิคการเล่น และเรียนรู้วินัยการเป็น นักฟุตบอลมืออาชีพจากหนึ่งในสโมสรเก่าแก่กว่า 115 ปีที่ขึ้นชื่อเรื่องการสร้างนักเตะเยาวชนระดับโลกอย่าง “โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ อคาเดมี” (BVB Football Academy) ตลอดระยะเวลา 10 วัน
โดย 5 ตัวแทนเยาวชนนักเตะไทยที่ได้ผ่านการคัดเลือก จากโครงการ BGPU x BVB Football Carnival U-15 Powered by AssetWise ประกอบไปด้วย
1. ชัยนันท์ ดาววงศ์ (โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร)
2. ศิระ บุญเอี่ยม (โรงเรียนวัดนาวง)
3. ณฐนนท์ อาจปรุ (โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร)
4. วิภูสิทธิ์ ศรีจันทร์ (โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา)
5. พิชญะ วุฒิชัย (โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี)
หนึ่งในตัวแทนเยาวชนไทยอย่าง “นัท” ศิระ บุญเอี่ยม นักเตะเยาวชนดาวรุ่งจากโรงเรียนวัดนาวง ผู้มีความฝันอยากก้าวสู่เส้นทางนักฟุตบอลอาชีพในตำแหน่งกองกลางให้สโมสรในยุโรป เล่าถึงประสบการณ์ที่ได้รับในครั้งนี้ว่า การเดินทางไปฝึกซ้อมกับ BVB Football Academy นั้นช่วยเปิดประสบการณ์ใหม่เป็นอย่างมาก เพราะได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ในแบบที่ไม่เคยเจอมาก่อนในประเทศไทย ทั้งเรื่องของการเคลื่อนที่ แนวทางการฝึกซ้อมที่มีระเบียบและเข้มข้น พร้อมได้รับคำแนะนำจากโค้ชในการพัฒนาเกมการเล่นของตนเองในอนาคต
นอกจากทักษะฟุตบอลแล้ว ศิระยังได้เรียนรู้แนวคิดและทัศนคติการ ใช้ชีวิตของนักฟุตบอลอาชีพในเยอรมนีทั้งในและนอกสนาม รวมถึงการใช้ชีวิตร่วมกัน แบบครอบครัวในอคาเดมี ทำให้เขาได้เพื่อนใหม่ และแรงบันดาลใจที่จะกลับมาพัฒนา ตัวเองต่อในเส้นทางลูกหนัง
มากกว่าการฝึกอันเข้มข้น เหล่าตัวแทนเยาวชนไทยยังได้รับ โอกาสพิเศษในการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลระดับยุโรป ทั้งศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก ที่ “เสือเหลือง” โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ พบกับ แอธเลติก บิลเบา (Athletic Bilbao) และศึกบุนเดสลีกา เยอรมนี ที่พบกับแอร์เบ ไลป์ซิก (RB Leipzig) ณ สนามเหย้าอันโด่งดัง “ซิกนัล อิดูนา พาร์ค” (Signal Iduna Park) เพื่อเติมเต็มแรงบันดาลใจและจุดไฟฝันให้กับเหล่านักเตะเยาวชนไทย ซึ่งโครงการนี้สะท้อนเจตนารมณ์ของแอสเซทไวส์ที่ มุ่งสนับสนุนการพัฒนาเยาวชนไทยผ่านกีฬา โดยสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นใหม่กล้าที่จะ “ก้าวออกไปตามฝัน” และพัฒนาศักยภาพของตนเองสู่เวทีระดับโลก