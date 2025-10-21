ควันออกหู! ‘อิชิอิ’ โพสต์เดือดจวกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ‘คนไม่จริงใจ’
เริ่มเดือดแล้ว หลังจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประกาศแยกทางกับ มาซาทาดะ อิชิอิ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่ ชาวญี่ปุ่น เมื่อช่วงบ่ายวันอังคารที่ 21 ตุลาคม โดยสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ให้เหตุผลว่า แนวทางการทำทีมที่ไม่ตรงกับสมาคมฯ จากการพิจารณา ติดตาม และประเมิน โดยฝ่ายเทคนิคสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ที่นำโดย ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน อุปนายกสมาคมฯ, ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน สภากรรมการ และเอกพล พลนาวี เลขาธิการสมาคมฯ รวมถึงผลงานภาพรวม ตั้งแต่เข้ามาคุมทัพช้างศึก เมื่อเดือนธันวาคม 2023 ด้วยสถิติชนะ 16 จาก 30 นัด หรือคิดเป็น 53%
ล่าสุด มาซาทาดะ อิชิอิ กุนซือชาวญี่ปุ่นโพสต์เดือดผ่านโซเชียลส่วนตัวเป็นภาษาญี่ปุ่น โดยแปลเป็นภาษาไทยได้ดังนี้
วันนี้ 10.00 น. สมาคมฟุตบอลไทยโทรมาบอกว่า “จะขอพิจารณาเกม 2 นัดที่เจอไต้หวัน!”
หลังจากการรีวิวเสร็จสิ้น ผมได้รับแจ้งทันทีว่า ‘สัญญาของคุณจะถูกยกเลิกวันนี้’
สาเหตุคือ ‘เพราะเราต้องการเปลี่ยนสต๊าฟทีมชาติในแต่ละช่วงอายุ” ผมไม่สามารถจัดการความรู้สึกของตัวเองได้ จึงตอบตกลงและบอกว่า “ไว้ค่อยคุยกันใหม่” และไม่ได้เซ็นเอกสารใดๆ แล้วตอนบ่ายกลับมีข่าวประกาศปลดจากตำแหน่งออกมา คนพวกนี้ช่างไม่จริงใจเอาเสียเลย”
“ขอขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนทีมชาติไทยมาจนถึงทุกวันนี้”