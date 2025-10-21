ปราสาทสายฟ้า บุกพ่าย เมลเบิร์น ซิตี้ 1-2 ศึก เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก อีลิท เกมที่ 3
การแข่งขันฟุตบอลเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก อีลิท ลีกสเตจ โซนตะวันออก นัดที่ 3 “ปราสาทสายฟ้า” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ตัวแทนหนึ่งเดียวของประเทศไทย ที่เวลานี้อยู่อันดับ 7 มี 3 คะแนน มีคิวออกไปเยือน สนามเมลเบิร์น เรคแทงกูลาร์ สเตเดียม พบกับ เมลเบิร์น ซิตี้ ทีมแกร่งจากเอลีก ลีกสูงสุดของประเทศออสเตรเลีย ทีมอันดับสุดท้าย ที่ยังไม่มีคะแนน จากการลงสนาม 2 นัดเท่ากัน เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม
นาทีที่ 4 เจ้าถิ่นมาได้ลุ้นทักทายก่อน แม็กซ์ คาปูโต ได้หลุดเดี่ยวเข้าไปยิงในกรอบเขตโทษ ทว่า นีล เอเธอร์ริดจ์ นายด่านปราสาทสายฟ้า อ่านเกมออกมาบล็อกทาง และเซฟช่วยทีมไว้ได้
นาทีที่ 11 เคอร์ติส กู๊ด พยายามครองบอลขึ้นเกม จังหวะจ่ายไปเตะติดบล็อก แม็กซ์ คาปูโต ทำให้บอลกลิ้งไปพื้นที่วางหน้ากรอบเขตโทษ โชคดีของปราสาทสายฟ้า นีล เอเธอร์ริดจ์ ยังไววิ่งมาเตะบอลทิ้งขึ้นหน้าไปได้ทันก่อนที่กองหน้า เมลเบิร์น ซิตี้ จะเข้าถึงบอล
นาทีที่ 29 ปราสาทสายฟ้า ได้ลุ้นทักทายครั้งแรก โกรัน เคาซิช รับบอลจากเพื่อนทางทางซ้ายของกรอบเขตโทษ ก่อนจะจ่ายบอลไปตลิดแนวรับเจ้าถิ่น แต่ โกรัน เคาซิช ยังไวจิ้มบอลไปให้ ปีเตอร์ ซูลจ์ ได้แต่งบอลเข้าเท้าซ้ายข้างถนัดแล้วยิงบอลบด ๆ กลิ้งออกหลังไป
นาทีที่ 41 ปราสาทสายฟ้า ขึ้นเกมทางขวา พรรษา เหมวิบูลย์ กระดกบอลขึ้นหน้าไปให้ ปีเตอร์ ซูลจ์ ได้เปิดบอลพุ่งติดไซด์ก้อยเข้าไปในกรอบ 6 หลา แพทริค บีช นายด่านเจ้าถิ่น ต้องออกแรงมาล้มตัวรับบอลไว้ได้
นาทีที่ 45+3 ปราสาทสายฟ้า ได้ฟรีคิกทางขวา ปีเตอร์ ซูลจ์ ยืนอยู่ที่บอลเดินเข้าไปเปิดบอลโค้งด้วยเท้าซ้ายเข้าไปในกรอบ 6 หลา โกรัน เคาซิช วิ่งไปเทกตัวขึ้นโหม่งบอลเบียดเสาซ้ายมือเข้าประตูไป แต่ทว่าห้องควบคุม VAR มีการแจ้งผู้ตัดสินมีการล้ำหน้า ซึ่งเป็น โกรัน เคาซิช ที่ขยับออกตัวไปก่อน ทำให้ ปราสาทสายฟ้า ยังไม่ได้ประตูออกนำ
จากนั้นไม่มีจังหวะลุ้นเพิ่ม จบครึ่งเวลาแรก บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ยังบุกไปเสมอกับ เมลเบิร์น ซิตี้ อยู่ 0-0
กลับมาเล่นครึ่งเวลาหลัง นาทีที่ 47 ปราสาทสายฟ้า มาได้ลุ้นเร็ว กิลเยร์เม บิสโซลี จับบอลได้หน้ากรอบเขตโทษก่อนจะแต่งบอลเข้าเท้าขวายิงบอลพุ่งตรงกรอบ แพทริค บีช นายด่านเจ้าถิ่นยังล้มตัวรับบอลไว้ได้
นาทีที่ 67 ปีเตอร์ ซูลจ์ ลากบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษ ก่อนจะตัดสินใจยิงบอลเร็วบอลพุ่งเรียดไปตรงตัว แพทริค บีช รับไว้ได้
นาทีที่ 72 ปราสาทสายฟ้า ได้เตะมุมทางซ้าย โรเบิร์ต ซูลจ์ เปิดบอลโค้งเข้าไปในกรอบเขตโทษ เคอร์ติส กู๊ด ขึ้นโหม่งเช็ดบาง ๆ บอลไปถึง ศุภชัย ใจเด็ด จับบอลลั่น ก่อนจะเตะบอลกลับหลังไปตรง ปีเตอร์ ซูลจ์ พักอกแล้วยิงไปโดน แพทริค บีช นายด่านเจ้าถิ่นปัดมาเข้าทาง โกรัน เคาซิช พักบอลลอยก่อนจะยิงตูมเดียวเสยคานเข้าประตูไป ปราสาทสายฟ้า บุกออกนำ 1-0
นาทีที่ 84 เจ้าถิ่นขึ้นเกมทางซ้าย อาซิซ เบฮิช ลากบอลขึ้นหน้าไปข้างกรอบเขตโทษ ก่อนจะจ่ายบอลยัดเข้าไปในกรอบ 6 หลา เอลบาซาน ราชานี ยิงตูมเดียวแบบไม่จับบอลพุ่งหายเข้าประตูไป เมลเบิร์น ซิตี้ ตามตีเสมอ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 1-1
นาทีที่ 90+4 เมลเบิร์น ซิตี้ ได้เตะมุมทางขวา อาซิซ เบฮิช เปิดบอลโค้งเข้าไปที่เสาแรก นีล เอเธอร์ริดจ์ ตบบอลพ้นอันตรายไว้ได้ ก่อนที่ผู้เล่นปราสาทสายฟ้า จะช่วยกันสกัดบอลทิ้ง
นาทีที่ 90+7 นาธาเนียล แอตกินสัน ตัวสำรองเจ้าถิ่นได้บอลหน้ากรอบเขตโทษ ก่อนจะจ่ายบอลทะลุช่องตัดแผงหลังเข้าไปหน้ากรอบ 6 หลา แม็กซ์ คาปูโต วิ่งเข้าไปล้มตัวแหย่เท้าจิ้มบอลกลิ้งเสียบโคนเสาซ้ายเข้าประตูไป เมลเบิร์น ซิตี แซงนำ 2-1
จากนั้นไม่มีประตูเพิ่ม จบเกม บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด บุกไปพ่าย เมลเบิร์น ซิตี้ 1-2 ส่งผลให้ ปราสาทสายฟ้า ยังคงมีเพียง 3 คะแนน จากการลงสนาม 3 นัด