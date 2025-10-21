มาร์ค แจ็คสัน เสียใจ ปราสาทสายฟ้า คุมจังหวะเกมได้ไม่ดีพอ เกมบุกพ่าย เมลเบิร์น ซิตี้ 1-2
ความเคลื่อนไหวหลังเกม ศึกฟุตบอลเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก อีลิท 2025/26 (AFC CHAMPIONS LEAGUE ELITE 2025/26) ลีกสเตจ เกมที่ 3 โซนตะวันออก “ปราสาทสายฟ้า” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด บุกไปพ่าย เมลเบิร์น ซิตี้ 1-2 ส่งผลให้ ปราสาทสายฟ้า ยังคงมี 3 คะแนน จากการลงสนาม 3 นัด ชนะ 1 แพ้ 2
มาร์ค แจ็คสัน หัวหน้าผู้ฝึกสอนบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เปิดเผยว่า “เกมนี้พวกเราทุกคนผิดหวังกับผลการแข่งขัน ซึ่งนักเตะเราทุกคนเสียใจมาก เริ่มเกมเราทำได้ตามแผนการเล่นที่ทำงานกันมาได้ดี ก่อนที่เราจะมาได้ประตูขึ้นนำ แต่ช่วงหลังเราจัดการกับจังหวะ และโมเมนตัมของเกมได้ไม่ดีพอ ทำให้ท้ายที่สุดเราต้องเสียผลการแข่งขันที่ดีไปช่วงท้ายเกม นักเตะบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ทุ่มเททุกอย่างแล้วจริง ๆ”
ผู้สื่อข่าวสอบถามถึงปัจจัยหลัก ๆ ของเกมนี้ กุนซือใหญ่ปราสาทสายฟ้า เผยว่า “ปัจจัยหลัก ๆ เป็นเรื่องของการจัดการภายในเกมการแข่งขัน เรามีทีมที่มีนักเตะชุดใหม่ ซึ่งแน่นอนว่ามันท้าทายมาก แต่ผมยังยืนยันทุกคนทำเต็มที่แล้ว พวกเขาเป็นนักเตะที่ดี และยอดเยี่ยมมาก เกมนี้เราควรจะควบคุมเกมการเล่นในบางช่วงได้ดีกว่านี้ ซึ่งเรากำลังค่อย ๆ ปรับตัวให้เล่นกันได้เข้าขามากขึ้น ทั้งในจังหวะเกมรุก และการสร้างสรรค์เกม แต่เรามีสิ่งที่ต้องแก้ไขคือการจัดการสถานการณ์ในเกม”
นอกจากนี้สื่อยังถามถึงการถูกปฎิเสธประตูช่วงท้ายครึ่งแรกจาก VAR กุนซือป้ายแดง เผยว่า “ผมยังไม่ได้ดูภาพช้า แต่เราก็เชื่อในกระบวนการตรวจสอบของ VAR พวกเขาตรวจสอบแล้ว ก็ต้องยอมรับ แม้จะผิดหวังก็ตาม ส่วนประตูที่เราเสียจังหวะต่อเนื่องจากการเล่นลูกตั้งเตะมันก็เป็นเรื่องที่น่าเจ็บใจจริง ๆ อย่างที่ผมบอก ตอนนี้มันยังเจ็บปวดอยู่ แต่เราจะกลับมาให้ได้”
“เกมนี้มันเป็นเกมสำคัญ และนั่นคือสิ่งที่เรามุ่งมั่น และโฟกัส ก่อนเกม นักเตะทุกคนทำได้ดีมาก ตั้งใจฝึกซ้อม และตอบสนองกับแผนการเล่นได้ดีเยี่ยม เราได้เห็นหลายสิ่งที่เป็นบวกจากฟอร์มการเล่นในวันนี้ มีช่วงที่ดีจริง ๆ เราจะนำจุดแข็งเหล่านั้นมาใช้ และปรับปรุงในส่วนที่ยังขาด แม้ตอนนี้เราผิดหวัง แต่ยังมีความหวัง เรารู้ว่าเราจะกลับมาได้ เรายังสามารถยกระดับการเล่นของเราให้สูงขึ้นได้ และเราจะกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิม พร้อมสำหรับเกมต่อไปแน่นอน” มาร์ค แจ็คสัน กล่าวทิ้งท้าย
สำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของ “ปราสาทสายฟ้า” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จะได้กลับมาเปิดรังเหย้า ช้างอารีนา รับการมาเยือน “ม้านิลมังกร” ระยอง เอฟซี ในการแข่งขันฟุตบอลบีวายดี ซีไลออน ซิกส์ ลีกหนึ่ง 2025/26 วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2568 คิกออฟเวลา 18.00 น.