ส.บอลไทย รับได้โดนแฟนบอลด่ายับหลังปลด ‘อิชิอิ’ แบบไม่มีเหตุผล – เผย ‘แอนโธนี่ ฮัดสัน’ เต็งกุนซือใหม่
ความคืบหน้ากรณีสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ออกข่าวสั่งปลด มาซาทาดะ อิชิอิ กุนซือมากฝีมือชาวญี่ปุ่นออกจากตำแหน่งหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทย แบบฟ้าผ่า ท่ามกลางการวิจารณ์อย่างถึงจากแฟนบอลถึงการทำงานของสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ภายใต้การนำของ “มาดามแป้ง” นางนวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมฯ เสมือนว่ามีลานจอดรถทัวร์จำนวนมาก ทั้งที่ผลงานของ มาซาทาดะ อิชิอิ เพิ่งจะนำทีมชาติไทยบุกไปยำใหญ่ ไต้หวัน 6-1 และโอกาสเปิดกว้างในการนำทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบสุดท้าย ศึกเอเชี่ยนคัพ 2027 ที่ซาอุดีอาระเบีย ขอเพียงแค่บุกเสมอ ศรีลังกา เป็นอย่างน้อย ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 และกลับมาเปิดบ้านทุบหม้อข้าวต้องเอาชนะ เติร์กเมนิสถาน ให้ได้สถานเดียว ในวันที่ 31 มีนาคม 2569
โดยเหตุผลที่สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ออกมาประกาศปลด อิชิอิ ที่อ้างคือมีปัญหาแนวทางการทำทีมในช่วงที่ผ่านมา ที่ไม่สอดคล้องกับการประเมินของฝ่ายเทคนิค รวมถึงผลงานภาพรวม ตั้งแต่เข้ามาคุมทัพทีมเมื่อเดือนธันวาคม 2023 ด้วยสถิติชนะ 16 จาก 30 นัด หรือคิดเป็น 53%
ล่าสุด เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม “อ.หรั่ง” ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นคณะบริหารฝ่ายเทคนิค กล่าวถึงการปลด มาซาทาดะ อิชิอิ จากตำแหน่งหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยว่า ในการประชุมก็ได้ชี้แจงเหตุผลกัน ตนเองและปิยะพงษ์ ผิวอ่อน เข้าใจ อิชิอิ ดี ในฐานะที่เป็นโค้ชมาก่อน จึงเข้าใจวิถีของโค้ช ซึ่ง อิชิอิ ก็คาดหวังว่าจะได้คุมต่อใน 2 นัดสุดท้าย ยอมรับว่าการที่เกมต่อไปกำลังมาถึง ทำให้ยิ่งกดดันในการตัดสินใจ เรื่องนี้ฝ่ายเทคนิคสมาคมคิดหนักจริงๆ กังวลถึงการจัดตัวถ้าเลือกแบบเดิม แล้วเกิดผลงานไม่ดี และถ้าจะปลดแล้วโค้ชใหม่ทำไม่ได้ ก็ต้องมีกระแสมาสู่สมาคมเช่นกัน
เมื่อถามถึงกระแสร้อนแรงโลกโซเชียล อ.หรั่งกล่าวว่า ก็คาดอยู่แล้วว่าต้องรับกับสิ่งนี้ ไม่เป็นไร เข้าใจความรู้สึกแฟนบอล ยืนยันว่าฝ่ายเทคนิคชั่งน้ำหนักกันนานแล้วจึงตัดสินใจ
ส่วนกรณีที่ อิชิอิ โพสต์ในอินสตาแกรมด่าแรงถึงคนในสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ โดยใช้คำว่า “ไม่จริงใจ” นั้น โค้ชหรั่งกล่าวว่า เข้าใจ อิชิอิ ในฐานะโค้ชด้วยกัน ส่วนตนเองก็ให้เกียรติ แยกทางด้วยดีกันดีกว่า ที่ผ่านมาฝ่ายเทคนิคให้คำแนะนำต่างๆ กับ อิชิอิ ตามหน้าที่ ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่าง ฝ่ายเทคนิค กับ อิชิอิ ก็เป็นไปด้วยดี ไม่มีปัญหา ยืนยันว่าฝ่ายเทคนิคไม่เคยก้าวก่ายการทำงานของ อิชิอิ
สำหรับการแต่งตั้งกุนซือคนใหม่มาทำหน้าที่นั้น ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ กล่าวว่า ต้องมาดูว่าใครสมัครมาบ้าง ดูลิสต์รายชื่อ ดูโปรไฟล์ ความเหมาะสม ทั้งไทยและต่างชาติ อยากเลือกไว้สัก 2 คน แล้วเข้าสู่กระบวนการทาบทามว่าคนที่เลือก สะดวกหรือไม่ รวมทั้งฟอร์มทีมโค้ช รวมทั้งให้โค้ชที่เลือกเขียนแผนงาน ซึ่งวันนี้จะประกาศไม่ทันแน่นอน แต่ส่วนตัวอยากให้เร็วที่สุด อยากให้จบในสัปดาห์นี้ อย่างช้าต้นสัปดาห์หน้า คงมีการประกาศ
เมื่อถามถึงกระแสข่าวว่า แอนโธนี่ ฮัดสัน ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคสมาคมฯ จะขึ้นมาเป็นเฮดโค้ชช้างศึก ดร.ชาญวิทย์กล่าวว่า ความเห็นส่วนตัว ฮัดสัน ได้เปรียบกว่าคนอื่น เพราะอยู่ไทยมานาน เคยคุมทีม บีจี ปทุม ยูไนเต็ด มาก่อนด้วย แต่ก็จะพิจารณาตัวเลือกอื่น อย่างโค้ชคนไทย “ซิโก้” เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง, สะสม พบประเสริฐ, ธชตวัน ศรีปาน จะนำมาพิจารณา แต่ยอมรับว่าในรายของ โค้ชสะสมและโค้ชแบน ก็ลำบาก เพราะมีงานสโมสร หรือ “โค้ชวัง” ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล ก็คุมทีมชุด 23 ปีอยู่ หรือแม้แต่ที่ทางโซเชียลเสนอ อย่าง ปาร์ค ฮังซอ อดีตโค้ชเวียดนาม, ชิน แตยัง ที่เพิ่งโดนปลดจากทีมชาติอินโดนีเซีย ก็จะนำมาคุยด้วย แต่ยอมรับว่าอาจลำบาก ต้องพิจารณาถี่ถ้วน เพราะต้องเซ็นอย่างน้อย 1-2 ปี