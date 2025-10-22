Here we go! ‘มาดามแป้ง’ แต่งตั้ง ‘แอนโธนี ฮัตสัน’ นั่งกุนซือใหม่คุม ‘ช้างศึก’ แทน ‘อิชิอิ’
ความคืบหน้ากรณีสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ออกข่าวสั่งปลด มาซาทาดะ อิชิอิ กุนซือมากฝีมือชาวญี่ปุ่นออกจากตำแหน่งหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทย แบบฟ้าผ่า ท่ามกลางการวิจารณ์อย่างถึงจากแฟนบอลถึงการทำงานของสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ภายใต้การนำของ “มาดามแป้ง” นางนวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมฯ ทั้งที่ผลงานของ มาซาทาดะ อิชิอิ เพิ่งจะนำทีมชาติไทยบุกไปยำใหญ่ ไต้หวัน 6-1 และโอกาสเปิดกว้างในการนำทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบสุดท้าย ศึกเอเชี่ยนคัพ 2027 ที่ซาอุดีอาระเบีย ขอเพียงแค่บุกเสมอ ศรีลังกา เป็นอย่างน้อย ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 และกลับมาเปิดบ้านทุบหม้อข้าวต้องเอาชนะ เติร์กเมนิสถาน ให้ได้สถานเดียว ในวันที่ 31 มีนาคม 2569
โดยเหตุผลที่สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ออกมาประกาศปลด อิชิอิ ที่อ้างคือมีปัญหาแนวทางการทำทีมในช่วงที่ผ่านมา ที่ไม่สอดคล้องกับการประเมินของฝ่ายเทคนิค รวมถึงผลงานภาพรวม ตั้งแต่เข้ามาคุมทัพทีมเมื่อเดือนธันวาคม 2023 ด้วยสถิติชนะ 16 จาก 30 นัด หรือคิดเป็น 53%
ล่าสุดเมื่อช่วงเย็นวันที่ 22 ตุลาคม “มาดามแป้ง” โพสต์เปิดใจหนแรกหลังโดนแฟนบอลถล่มอย่างหนักถึงการปลด “อิชิอิ” ออกจากตำแหน่ง โดยใจความตอนหนึ่งที่สำคัญกับทีมฟุตบอลไทยคือ มาดามแป้ง ระบุว่า
หลังจากการแยกทาง สมาคมฯ โดยฝ่ายเทคนิคและแป้ง ได้รับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์มาตลอดทั้งวัน ซึ่งแป้งมิได้เคยนิ่งดูดายกับทุกปัญหาที่เข้ามา ดังที่แป้งเคยพิสูจน์ให้ทราบมาแล้วโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นปัญหาวิกฤตทางการเงินที่เกิดขึ้นกับสมาคมฯ หรือ ปัญหาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด ซึ่งในที่สุดการเลือกที่จะเงียบในการทำงาน บางครั้งก็มักจะถูกวิพากษ์วิจารณ์เสมอ
ในขณะนี้ แป้ง และ ฝ่ายเทคนิค พิจารณาร่วมกันแล้วว่า ในช่วงเวลาสำคัญและกระชั้นชิดแบบนี้ จึงตัดสินใจแต่งตั้ง “แอนโธนี ฮัตสัน” ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเทคนิคของสมาคมฯ เข้ามาทำหน้าที่แทนโดยทันที เพราะที่ผ่านมา แอนโธนี ฮัตสัน เปรียบเสมือนคนที่อยู่กับฟุตบอลไทยมาในทุกระดับ ทั้งประสบการณ์คุมทีมสโมสร และในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเทคนิค ที่สำคัญ ยังมีประสบการณ์ในระดับนานาชาติ ทั้งการเป็นอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนของ 3 ประเทศ อย่าง ทีมชาติสหรัฐอเมริกา, ทีมชาตินิวซีแลนด์ และทีมชาติบาห์เรน โดยเชื่อว่าเป็นคนที่เหมาะสมมากที่สุดในเวลานี้