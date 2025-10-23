โค้ชแบนหวังแบงค็อกเปิดบ้านขย้ำ ไลออน ซิตี้ เซเลอร์ส ศึกเอซีแอล ทู

โค้ชแบนหวังแบงค็อกเปิดบ้านขย้ำ ไลอ้อน ซิตี้ เซเลอร์ส ศึกเอซีแอล ทู
“โค้ชแบน” นายธชตวัน ศรีปาน หัวหน้าผู้ฝึกสอน “แข้งเทพ” ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด และ จักพัน ไพรสุวรรณ เข้าร่วมแถลงข่าวก่อนเกม เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก ทู 2025/26 รอบแบ่งกลุ่มนัดที่สามของกลุ่มจี ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด เปิดบ้านพบ ไลอ้อน ซิตี้ เซเลอร์ส ตัวแทนจากประเทศสิงคโปร์ ที่ห้องแถลงข่าวสนาม ทรู บีจี สเตเดียม เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม
โค้ชแบนกล่าวว่า เราได้กลับมาลงสนามในบ้านอีกครั้ง หลังจากชนะ 1 นัดและเเพ้ 1 นัด เกมนี้เป็นเกมที่มีความสำคัญ ต้องโฟกัสให้มากเพื่อเอาชนะให้ได้ และเก็บสามคะแนนเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้ารอบต่อไป สองปีที่เเล้วทั้งสองทีมก็เคยพบกันในเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก ทั้งเหย้าและเยือน และเราก็ชนะทั้งสองเกม เเต่ถึงปัจจุบันทุกอย่างได้เปลี่ยนไปแล้ว ทั้งเรื่องกฎผู้เล่นต่างชาติที่ลงได้ไม่จำกัด ส่งผลให้ไลอ้อน ซิตี้ เซเลอร์ส มีความแข็งแกร่งมากขึ้น ด้วยการยกระดับผู้เล่นต่างชาติหลายคน และเป็นรองแชมป์ในฤดูกาลที่ผ่านมา และปีนี้ก็ทำผลงานได้ดีเช่นกัน เพราะฉะนั้นเราจะต้องระมัดระวังจุดแข็งของคู่แข่ง ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้เล่นหน้าใหม่หลายคน แต่โค้ชยังเป็นคนเดิมที่เราเคยเจอวิธีการ รูปแบบการเล่น ก็จะคล้ายสองปีที่แล้ว มีนักเตะต่างชาติที่มีความอันตราย ทำให้เราต้องมีสมาธิในแผนการเล่นของเรา และต้องเอาชนะให้ได้
ต่อคำถามจากผู้สื่อข่าวชาวสิงคโปร์ ถึงความคิดเห็นที่ทีมมีนักเตะอย่างริไชโร ซิฟโควิช ที่เคยอยู่กับไลอ้อน ซิตี้ เซเลอร์ส รวมถึงเคียวกะ นากามูระ และ เซยะ คุโนริ ที่เคยค้าแข้งในสิงคโปร์
โค้ชแบนตอบว่า สโมสรได้มีโอกาสเจอ ไลอ้อน ซิตี้ เซเลอร์ส หลายครั้ง ไม่ว่าจะเป็นเกมทางการ หรือเกมอุ่นเครื่อง การที่นักเตะทั้งสามคนได้ผ่านการเจอคู่แข่ง และเคยร่วมทีม ทำให้เราเข้าใจ และรู้วิธีการเล่นของคู่แข่ง ซึ่งสามารถช่วยเราได้มากขึ้นในเกมนี้
ด้านจักพัน ไพรสุวรรณ กล่าวว่า เราต้องการคว้าชัยชนะเพื่อสามคะแนนสำคัญ และจะไม่ประมาทคู่เเข่งแน่นอน ทีมงานโค้ชและนักเตะได้ศึกษาไลอ้อน ซิตี้ เซเลอร์ส โดยเฉพาะนักเตะในแนวรุก โดยแนวทางการเล่นคือเป็นทีมที่ตั้งรับ และรอสวนกลับ เราเองก็ต้องป้องกันการโจมตีของพวกเขาให้ได้ ทีมเยือนมีการเสริมผู้เล่นอย่าง แอนเดอร์สัน โลเปซ ซึ่งทำไป 4 ประตูในเกมลีกเกมล่าสุด เป็นผู้เล่นที่อันตรายในแดนหน้า รวมถึงริมเส้นทั้งสองฝั่ง แต่เราเองมีการศึกษาคู่แข่งเป็นอย่างดี บวกกับการได้พักมาอย่างเต็มที่
สำหรับทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด จะทำการแข่งขัน ฟุตบอลเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก ทู 2025/26 พบ ไลออน ซิตี้ เซเลอร์ส ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม เวลา 19.15 น. ที่สนาม ทรู บีจี สเตเดียม ถ่ายทอดสดทาง Youtube : BGsports