ทำความรู้จัก ‘แอนโธนี ฮัตสัน’ เขาคือใคร? กว่าจะมาถึงตำแหน่งกุนซือทีมฟุตบอลไทยชุดใหญ่
ความคืบหน้ากรณีสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ออกข่าวสั่งปลด มาซาทาดะ อิชิอิ กุนซือมากฝีมือชาวญี่ปุ่นออกจากตำแหน่งหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทย แบบฟ้าผ่า ท่ามกลางการวิจารณ์อย่างถึงจากแฟนบอลถึงการทำงานของสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ภายใต้การนำของ “มาดามแป้ง” นางนวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมฯ ทั้งที่ผลงานของ มาซาทาดะ อิชิอิ เพิ่งจะนำทีมชาติไทยบุกไปยำใหญ่ ไต้หวัน 6-1 และโอกาสเปิดกว้างในการนำทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบสุดท้าย ศึกเอเชี่ยนคัพ 2027 ที่ซาอุดีอาระเบีย ขอเพียงแค่บุกเสมอ ศรีลังกา เป็นอย่างน้อย ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 และกลับมาเปิดบ้านทุบหม้อข้าวต้องเอาชนะ เติร์กเมนิสถาน ให้ได้สถานเดียว ในวันที่ 31 มีนาคม 2569
โดยเหตุผลที่สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ออกมาประกาศปลด อิชิอิ ที่อ้างคือมีปัญหาแนวทางการทำทีมในช่วงที่ผ่านมา ที่ไม่สอดคล้องกับการประเมินของฝ่ายเทคนิค รวมถึงผลงานภาพรวม ตั้งแต่เข้ามาคุมทัพทีมเมื่อเดือนธันวาคม 2023 ด้วยสถิติชนะ 16 จาก 30 นัด หรือคิดเป็น 53%
ล่าสุดเมื่อช่วงเย็นวันที่ 22 ตุลาคม “มาดามแป้ง” ประกาศแต่งตั้ง แอนโธนี ฮัตสัน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเทคนิคของสมาคมฯ ทำหน้าที่กุนซือทีมช้างศึกคนใหม่
มาทำความรู้จัก แอนโธนี ฮัตสัน นับจากบรรทัดนี้เป็นต้นไป
แอนโธนี ฮัดสัน (Anthony Hudson) เกิดเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2524 (ค.ศ. 1981) อายุ 44 ปี ที่เมืองซีแอตเทิล สหรัฐอเมริกา เป็นลูกชายของ อลัน ฮัดสัน อดีตนักฟุตบอลชื่อดังของทีมชาติอังกฤษ และสโมสรระดับตำนานอย่าง เชลซี, สโต๊ค ซิตี้ และอาร์เซนอล
เขาเติบโตและใช้ชีวิตวัยเด็กในประเทศอังกฤษ เข้าเรียนที่โรงเรียนมิลล์ฟิลด์ (Millfield School) หนึ่งในโรงเรียนกีฬาชื่อดัง ก่อนเริ่มต้นเส้นทางอาชีพในระบบเยาวชนของเวสต์แฮม ยูไนเต็ด ทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ
หลังจากนั้น ฮัดสันย้ายไปเล่นให้กับ ลูตัน ทาวน์ และ เอ็นอีซี ไนเมเคิน (NEC Nijmegen) ทีมในดิวิชันหนึ่งของเนเธอร์แลนด์ ก่อนตัดสินใจเลิกเล่นฟุตบอลอาชีพตั้งแต่อายุยังน้อย เพื่อหันมาสู่เส้นทางโค้ชเต็มตัว
ผลงานของ แอนโธนี ฮัดสัน ในฐานะกุนซือโดดเด่นในระดับทีมชาติ ทั้งบาห์เรน นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกา รวมถึงผ่านประสบการณ์ในระดับสโมสรจากหลายทวีป ทั้งในยุโรป สหรัฐอเมริกา และล่าสุดในเอเชียกับบีจี ปทุม ยูไนเต็ด ซึ่งทำให้เขารู้จักนักเตะไทยและบริบทของวงการฟุตบอลไทยเป็นอย่างดี
กระทั่งสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ แต่งตั้ง แอนโธนี ฮัดสัน เป็นผู้อำนวยการเทคนิค คนใหม่ และได้รับการแต่งตั้งเป็นกุนซือทีมชาติไทยคนใหม่
เกียรติประวัติน่าสนใจของ แอนโธนี่ ฮัดสัน
– รองแชมป์ศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ของกลุ่มประเทศในย่าน กัลฟ์ คอเปอเรชั่น เคาน์ซิล (ตะวันออกกลาง) ประจำปี 2012 กับทีมชาติบาห์เรน รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี
– แชมป์ศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ของกลุ่มประเทศในย่าน กัลฟ์ คอเปอเรชั่น เคาน์ซิล (ตะวันออกกลาง) ประจำปี 2013 กับทีมชาติบาห์เรน รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี
– อันดับสามของศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติของเอเชียตะวันตก 2014 กับทีมชาติบาห์เรนชุดใหญ่
– แชมป์ โอเอฟซี เนชั่นส์ คัพ 2016 กับทีมชาตินิวซีแลนด์ชุดใหญ่
– แชมป์ คอนคาเเคฟ เนชั่นส์ ลีก 2019-20 ในฐานะผู้ช่วยกุนซือทีมชาติสหรัฐอเมริกา
– แชมป์ คอนคาเคฟ โกลด์ คัพ 2021 ในฐานะผู้ช่วยกุนซือทีมชาติสหรัฐอเมริกา