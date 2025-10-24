การท่าเรือ สานต่อฟอร์มร้อนดวล เมืองทอง ที่กำลังเมาหมัด ชมฟรีทาง AIS PLAY
ศึกฟุตบอลไทยลีก 1 “บีวายดี ซีไลออน 6 ลีกหนึ่ง” ลุยทำการแข่งขันกันอย่างต่อเนื่อง โดย AIS PLAY ยังคงพร้อมถ่ายทอดสดจากขอบสนามให้ทุกคนได้ชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายเหมือนเคย
สัปดาห์นี้ลงทำการแข่งขันครบ 8 คู่ 8 สนาม ไฮไลท์สำคัญคือศึกบิ๊กแมตช์ระหว่าง “สิงห์เจ้าท่า” การท่าเรือ เอฟซี ที่ช่วงหลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม มีคิวเปิดรังแพท สเตเดียม รับการมาเยือนของ “กิเลนผยอง” เมืองทอง ยูไนเต็ด ซึ่งจะฟาดแข้งกันในวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2568 เวลา 19.00 น. AIS PLAY SPORTS1 ยิงสด
“สิงห์เจ้าท่า” การท่าเรือ เอฟซี ภายใต้การคุมทีมของ อเล็กซานเดอร์ กามา ยกระดับผลงานของตัวเองได้อย่างโดดเด่นใน 2 เกมหลังสุด ระเบิดตาข่ายคู่แข่งได้ถึง 10 ประตู แนวรุกของทีมกำลังเล่นได้อย่างท็อปฟอร์มแทบทุกคน โดยเวลานี้พวกเขายังมีลุ้นแชมป์แบบยาวๆ รั้งอันดับ 5 จากการมี 13 คะแนน
สภาพความพร้อมของทีมในเวลานี้แทบไม่มีผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บ หรือติดโทษแบน ทุกคนพร้อมเป็นตัวเลือกลงสนาม โดยเฉพาะตัวต่างชาติ ทั้ง โนโบรุ ชิมูระ มิดฟิลด์ญี่ปุ่น, อันเดรส เปเรีย ตัวรุกโคลอมเบีย หรือมาเธอุส ลินส์ ปราการหลังบราซิเลียน น่าจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงต่อเนื่อง เช่นเดียวกับนักเตะไทยที่ลงสนามอย่างสม่ำเสมอ ทั้ง ธีรศักดิ์ เผยพิมาย, ศุภนันท์ บุรีรัตน์, พีรดนย์ ฉ่ำรัศมี, ชานุกูล ก๋ารินทร์ น่าจะยังได้ยึด 11 คนแรกต่อไป
ทางฝั่ง “กิเลนผยอง” เมืองทอง ยูไนเต็ด ภายใต้การคุมทีมของ “โค้ชอ้น” รังสรรค์ วิวัฒน์ชัยโชค อาการยังน่าเป็นห่วง สะกดคำว่าชนะไม่เป็น 5 นัดติดต่อกัน แพ้ไป 2 นัด เสมอ 3 นัด ล่าสุดคือการเปิดบ้านเจ๊า ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด แบบไร้สกอร์ 0-0
สภาพความพร้อมของทีมในเกมนี้ไร้ผู้เล่นติดโทษแบน ผู้เล่นอย่าง เมลวิน ลอเรนเซ่น ดาวซัลโวประจำทีม, กรวิชญ์ ทะสา, คคนะ คำยก พร้อมประจำการในเกมรุก เช่นเดียวกับแนวรับยังมี สเตฟาน ซอนคอฟ แนวรับบัลแกเรีย, จอห์น แพทริค สเตราส์ กองหลังฟิลิปปินส์ พร้อมลงสนามช่วยเกมรับ
AIS ขอเชิญแฟนฟุตบอลชาวไทยทุกคน ร่วมส่งแรงเชียร์ผ่านช่องทางรับชมที่ถูกลิขสิทธิ์ เพื่อสนับสนุนวงการฟุตบอลไทยอย่างสร้างสรรค์ โดยสามารถชมได้ฟรีทุกเครือข่าย ถ่ายทอดสดครบทุกลีก ที่แอพพลิเคชั่น AIS PLAY กล่อง AIS PLAYBOX, Smart TV, Android TV, Apple TV สามารถดาวน์โหลด AIS PLAY ได้ที่ App store และ Google Play Store และถ่ายทอดสดทาง 3BB แฟนบอลไทย ห้ามพลาด! นอกจากนี้สามารถรับชมไฮไลท์และรีรัน ครบทุกช็อตความมันส์ ให้คุณได้เต็มอิ่ม ผ่านทางแอพพลิเคชั่น AIS PLAY เท่านั้น
โปรแกรมการแข่งขันบีวายดี ซีไลออน 6 ลีกหนึ่ง นัดที่ 9 มีดังนี้
วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2568
19.00น. การท่าเรือ เอฟซี พบ เมืองทอง ยูไนเต็ด : PLAY SPORTS1
วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2568
18.00 น. อยุธยา ยูไนเต็ด พบ ชลบุรี เอฟซี : PLAY SPORTS2
18.30 น. สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด พบ พลังพาญจน์ เอฟซี : PLAY SPORTS3
19.00 น. พีที ประจวบ เอฟซี พบ นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี : PLAY SPORTS1
วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2568
18.00 น. บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด พบ ระยอง เอฟซี : PLAY SPORTS2
18.30 น. สุโขทัย เอฟซี พบ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด : PLAY SPORTS3
18.30 น. ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด พบ ลำพูน วอร์ริเออร์ส : PLAY SPORTS4
19.00 น. อุทัยธานี เอฟซี พบ ราชบุรี เอฟซี : PLAY SPORTS1