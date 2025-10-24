ศรีสะเกษ วัดคมแพร่ 2 ทีมลุ้นเลื่อนชั้นไทยลีก 2 ชมฟรีผ่านทาง AIS PLAY
การแข่งขันฟุตบอลไทยลีก 2 “บีวายดี ซีล 5 ลีกสอง” สถานการณ์กำลังเข้มข้นไม่แพ้ไทยลีก 1 เลยแม้แต่น้อย โดย AIS PLAY ยังคงพร้อมถ่ายทอดสดจากขอบสนามให้ทุกคนได้ชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายเหมือนเคย
สัปดาห์นี้ลงทำการแข่งขันกันทั้งหมด 9 คู่ 9 สนาม เกมที่น่าสนใจได้แก่การดวลกันระหว่าง 2 ทีมที่กำลังลุ้นเลื่อนชั้น อย่าง ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด เปิดบ้านรับการมาเยือนของ แพร่ ยูไนเต็ด แข่งขันวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2568 เวลา 18.30น. AIS PLAY SPORTS8 ถ่ายทอดสด
แพร่ ยูไนเต็ด ที่ชวดเลื่อนชั้นจากการแพ้เพลย์ออฟในซีซั่นก่อน มาในฤดูกาลนี้ 4 เกมแรกชนะรวดจนรั้งหัวตาราง ต้องบอกว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม แต่ 5 เกมหลังสุดชนะใครไม่เป็น เสมอ 3 นัด แพ้ 2 นัด ล่าสุดพ่ายคาบ้านให้ บางกอก เอฟซี 1-2 ยังคงรั้งอันดับ 3 ของตาราง มี 15 แต้ม
ความพร้อมในเกมนี้ไม่สามารถใช้งาน เกียรติพล อุดม ผู้รักษาประตูมือหนึ่งที่ติดโทษแบน แต่คนอื่นๆ ยังอยู่กันพร้อมหน้า ทั้ง ธณกร ใจเพชร, วรุฒน์ บุญสุข, ศิวกร แสงวงศ์, เอกลาภ หาญพานิชกิจ หรือผู้เล่นต่างชาติ อย่าง เฟลิเป ปาอิม, แฮร์ลิสัน ไคออน และโฆเซ่ นิลสัน
ในส่วนของ ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด ฟอร์มการเล่น 5 นัดหลังสุด ชนะไปถึง 3 นัด เสมอ 1 นัด และแพ้ 1 นัด ปัจจุบันรั้งอันดับ 4 ของตาราง มี 15 แต้ม เท่ากับ แพร่ ยูไนเต็ด ลูกได้เสียเท่ากัน แต่ประตูที่ยิงได้นั้นเป็นรอง โดยเกมนี้พวกเขาจะได้เล่นในรังศรีนครลำดวน ต่อหน้าแฟนๆ ของตัวเอง
เกมนี้ไม่มีปัญหาเรื่องผู้เล่นติดโทษแบน ตัวหลักหลายคนพร้อมลงสนาม นำโดย ธีรภัทร เลาหบุตร, ปกรณ์เกียรติ แข้นา, ธัชพล ไชยยันต์, กิตติพงษ์ วงมา, ปานศิริ สุกุณีย์ รวมถึงนักเตะต่างชาติ เฟลิเป คาบราล, ควอน แดฮี, สตีเฟน ลองจิล
AIS ขอเชิญแฟนฟุตบอลชาวไทยทุกคน ร่วมส่งแรงเชียร์ผ่านช่องทางรับชมที่ถูกลิขสิทธิ์ เพื่อสนับสนุนวงการฟุตบอลไทยอย่างสร้างสรรค์ โดยสามารถชมได้ฟรีทุกเครือข่าย ถ่ายทอดสดครบทุกลีก ที่แอพพลิเคชัน AIS PLAY กล่อง AIS PLAYBOX, Smart TV, Android TV, Apple TV สามารถดาวน์โหลด AIS PLAY ได้ที่ App store และ Google Play Store และถ่ายทอดสดทาง 3BB แฟนบอลไทย ห้ามพลาด! นอกจากนี้สามารถรับชมไฮไลท์และรีรัน ครบทุกช็อตความมันให้คุณได้เต็มอิ่ม ผ่านทางแอพพลิเคชั่น AIS PLAY เท่านั้น
โปรแกรมการแข่งขันบีวายดี ซีล 5 ลีกสอง นัดที่ 10 มีดังนี้
วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2568
19.00น. ชัยนาท ฮอร์นบิล พบ บางกอก เอฟซี : PLAY SPORTS6
วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2568
18.00 น. สงขลา เอฟซี พบ มหาสารคาม เอสบีที เอฟซี : PLAY SPORTS6
18.30 น. โปลิศ เทโร เอฟซี พบ ขอนแก่น ยูไนเต็ด : PLAY SPORTS7
19.00 น. นครศรี ยูไนเต็ด พบ เชียงใหม่ ยูไนเต็ด : PLAY SPORTS8
19.30 น. ตราดเอฟซี พบ นครปฐม ยูไนเต็ด : PLAY SPORTS9
วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2568
17.00 น. ปัตตานี เอฟซี พบ หนองบัว พิชญ เอฟซี : PLAY SPORTS7
18.00 น. พัทยา ยูไนเต็ด พบ ราษีไศล ยูไนเต็ด : PLAY SPORTS6
18.30 น. ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด พบ แพร่ ยูไนเต็ด : PLAY SPORTS8
19.00 น. จันทบุรี เอฟซี พบ เกษตรศาตร์ เอฟซี : PLAY SPORTS9