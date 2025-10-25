สมาคมฯ แจ้งแนวทางปฏิบัติการแสดงความอาลัย สำหรับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลทุกระดับ
เนื่องด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2568 สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และขอความร่วมมือจากสโมสรสมาชิกทุกองค์กร ในการแสดงความอาลัยอย่างสมพระเกียรติ สำหรับการจัดการแข่งขันฟุตบอลของสมาคมฯ โดยให้ถือปฏิบัติดังนี้
1. ให้มีการยืนสงบนิ่งไว้อาลัยเป็นเวลา 1 นาที ก่อนเริ่มการแข่งขัน พร้อมแสดงภาพถวายความอาลัยบนจอภายในสนาม
2. ให้นักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีม และผู้ตัดสิน ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน สวมปลอกแขนสีดำด้านใดด้านหนึ่ง เพื่อเป็นการไว้ทุกข์
3. ให้สโมสรแจ้งขอความร่วมมือกับผู้เข้าชมการแข่งขัน งดใช้อุปกรณ์เชียร์ที่ส่งเสียงดัง เช่น กลอง แตร หรือป้ายข้อความไม่เหมาะสม และขอให้ร่วมกันเชียร์ด้วยความสุภาพ สำรวม และเคารพต่อบรรยากาศแห่งความอาลัย
ทั้งนี้ ให้แนวทางปฏิบัติดังกล่าว มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
นางนวลพรรณ ล่ำซำ
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์