ฉลามชลชนะนัดแรกแล้ว โค้ชเฮงรักษาการพาบุกปราบอยุธยา 2-1
ชลบุรี เอฟซี คว้าชัยชนะแมตช์แรกในฤดูกาลนี้ได้แล้ว แม้ว่าจะยังไม่มีกุนซือคนใหม่ ด้วยการได้ “โค้ชเฮง” นายวิทยา เลาหกุล โค้ชรักษาการพาทีมทีมบุกชนะอยุธยา ยูไนเต็ด ในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก ที่สนามกีฬากลาง จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม
คิวเวนยิงให้ทีมเยือนขึ้นนำก่อน 1-0 ในนาที 29 แต่ในครึ่งเวลาหลังนาที 51 ฮวัง ฮยอน ซู ยิงประตูให้เจ้าบ้านตามตีเสมอ 1-1 อย่างไรก็ตามนาที 89 อดิศักดิ์ ไกรษร หลุดเข้าไปยิงในกรอบเขตโทษส่งให้ชลบุรีเป็นฝ่ายเฉือนชนะ 2-1 เก็บชัยนัดแรกได้สำเร็จ ทะยานขึ้นไปรั้งอันดับ 10 ของตาราง มี 8 คะแนน จาก 9 นัด ส่วนอยุธยามี 7 คะแนน จาก 9 นัด อยู่ในอันดับ 12
ผลคู่อื่นๆ
สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด ชนะ พลังดาญจน์ เอฟซี 2-0
พีที ประจวบ เอฟซี ชนะ นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี 2-0