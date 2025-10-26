‘โค้ชอ้น’ โบกมือลา ‘เมืองทอง’ ยืนยันจากกันด้วยดี
“กิเลนผยอง” เมืองทอง ยูไนเต็ด ยืนยัน “โค้ชอ้น” รังสรรค์ วิวัฒน์ไชยโชค ยื่นขอยุติบทบาทหัวหน้าผู้ฝึกสอนด้วยตัวเอง สโมสรขอบคุณความทุ่มเทตลอดการทำงาน และอวยพรให้ประสบความสำเร็จในเส้นทางอาชีพต่อไป
สโมสร เมืองทอง ยูไนเต็ด ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ ขอบคุณ “โค้ชอ้น” รังสรรค์ วิวัฒน์ไชยโชค สำหรับความทุ่มเทในการทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา
โดยในแถลงการณ์ของสโมสรระบุว่า รังสรรค์ วิวัฒน์ไชยโชค ได้ยื่นขอยุติบทบาทจากตำแหน่งเฮดโค้ชด้วยตัวเอง ซึ่งสโมสรฯ ให้ความเคารพต่อการตัดสินใจ พร้อมแสดงความขอบคุณที่เจ้าตัวได้ทุ่มเทอย่างเต็มที่ตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาล 2025/26 จนถึงปัจจุบัน
“ขอขอบคุณกับความทุ่มเทอย่างสุดความสามารถในช่วงเวลาที่ผ่านมา และเป็นส่วนสำคัญในการสร้างทีม นับจากวันเริ่มรับหน้าที่ในฤดูกาลนี้ สโมสรฯ ขออวยพรให้โค้ชรังสรรค์ ประสบความสำเร็จบนเส้นทางลูกหนังต่อไปในอนาคต”
ทั้งนี้ เมืองทอง ยูไนเต็ด จะพิจารณาและแต่งตั้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ในเร็ว ๆ นี้ เพื่อเตรียมทีมสู้ศึก BYD SEALION ซิกซ์ ลีกหนึ่ง ฤดูกาล 2025/26 ต่อไป