ฟุตบอลหญิงไทยซ้อมเข้ม ก่อนอุ่นบังกลาเทศ แมดดิสันพิสูจน์ตัวเองเพื่อมีชื่อติดทีมลุยซีเกมส์
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้าย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทิน ฟีฟ่า เดย์ เดือนตุลาคม รพบกับ ทีมชาติบังกลาเทศ ในวันที่ 27 ตุลาคม เวลา 18.00 น. ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ บางมด
การฝึกซ้อมครั้งนี้ “โค้ชหนึ่ง” หนึ่งฤทัย สระทองเวียน หัวหน้าผู้ฝึกสอน นำทัพติวเข้ม โดยเน้นไปที่การทบทวนรายละเอียดแทคติคทั้งเกมรุกและเกมรับ รวมถึงการจบสกอร์และลูกตั้งเตะ ซึ่งใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
ก่อนการฝึกซ้อม แมดดิสัน เจตน์ แคสทีน กองหน้าลูกครึ่งไทย-อเมริกัน กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากที่ได้มาร่วมทำงานกับอาจารย์หนึ่งอีกครั้งรวมถึงกับพี่ๆ ด้วย คิดว่าเป็นผลดีที่น้องๆ ได้เจอกับพี่ๆ ที่ได้ไปฟุตบอลโลกกันมาแล้ว เกมอุ่นเครื่องกับบังกลาเทศคิดว่ามันมีประโยชน์มากทั้งกับทีมและตัวเอง เพราะเราจะได้ดูข้อผิดพลาดเพื่อนำมาปรับแก้ไขกันต่อไป เป้าหมายส่วนตัวในการติดทีมชาติคืออยากจะพิสูจน์ตัวเอง อยากฝึกซ้อมให้ดีที่สุดเพื่อมีรายชื่อติดทีมไปแข่งขันซีเกมส์ปลายปีนี้ที่ไทย
แฟนบอลที่สนใจ สามารถซื้อบัตรเข้าชมได้ที่หน้าสนามในวันแข่งขันตั้งแต่เวลา 11.00 น. จนถึงเวลา 19.00 น. โซน E บัตรราคา 80 บาท และ โซน W บัตรราคา 100 บาท ถ่ายทอดสดทาง Facebook : FA Thailand, Thai Women’s Football และ YouTube : ช้างศึก
โดยการอุ่นเครื่องดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ก่อนสู้ศึกมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม