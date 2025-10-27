โค้ชวังอาจใช้วิธีปล่อยนักเตะชุดซีเกมส์ไป-กลับ เหตุชนบอลลีก
“โค้ชวัง” นายธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 กล่าวถึงแผนการเตรียมทีมว่า สำหรับการเข้าแคมป์เก็บตัวนั้น ในสัปดาห์นี้ จะประชุมกับผู้บริหารว่า ในฟีฟ่าเดย์เดือน พฤศจิกายน จะมีเกมอุ่นเครื่องกับทีมใด และที่ไหน ซึ่งจะเป็นการเตรียมทีมขั้นสุดท้าย ก่อนที่เจอกันหนต่อไปก็คือซีเกมส์เลย ซึ่งในฟีฟ่าเดย์ ก็จะคัดรายชื่อ จากนั้นจะเจรจาต้นสังกัดนักเตะว่า แต่ละสโมสรว่าจะปล่อยมาให้ได้หรือไม่ ก่อนจะประกาศชื่อ 23 นักเตะต่อไป
โค้ชวังกล่าวต่อว่า สำหรับช่วงซีเกมส์ ในเดือนธันวาคม ถ้าเป็นไปได้อยากได้นักเตะมาซ้อมล่วงหน้าก่อนเตะนัดแรกสัก 2 สัปดาห์ แต่ติดปัญหาที่ฟุตบอลลีกไม่ได้หยุด ก็คงต้องคุยกันว่าจะหาทางออกอย่างไร
เมื่อถามว่า เป็นไปได้หรือไม่ ที่ช่วงซีเกมส์ จะใช้รูปแบบที่ให้นักเตะไป-กลับ กับสโมสร คือเมื่อเล่นทีมชาติแล้ว ช่วงวันว่าง อาจไปรับใช้สโมสร แล้วกลับมาเล่นทีมชาติในแมตช์ต่อไป โค้ชวัง กล่าวว่า เป็นแนวทางหนึ่ง ที่จะนำมาพิจารณาเช่นกัน แต่ต้องมาหารือกับสโมสร และนักเตะมาดูโปรแกรมแข่งขันเทียบกันระหว่างบอลซีเกมส์ กับบอลลีกอย่างละเอียด
สำหรับฟุตบอลชายซีเกมส์ แข่ง 3 กลุ่ม กลุ่มเอ มีทีมชาติไทย, กัมพูชา, ติมอร์เลสเต แข่งที่สนามติณสูลานท์ จ.สงขลา / กลุ่มบี เวียดนาม, มาเลเซีย, ลาว แข่งที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่ /กลุ่มซีอินโดนีเซีย, เมียนมา, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์ แข่งที่ราชมังคลากีฬาสถาน