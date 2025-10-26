บุรีรัมย์เปิดบ้านเฉือนระยอง 2-1 บิสโซลี่ทุบสถิติยิงครบ 50 ตุงในไทยลีกเร็วสุด
“ปราสาทสายฟ้า” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เปิดบ้านเฉือนชนะ “ม้านิลมังกร” ระยอง เอฟซี 2-1 ยังรักษาสถิติไม่แพ้ใคร ในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก ที่สนามช้าง อารีน่า เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม
เจ้าถิ่นได้ประตูขึ้นนำ 1-0 ตั้งแต่นาทีที่ 8 จากโกรัน เคาซิช อย่างไรก็ตามมทีมเยือนมาตามตีเสมอก่อนหมดครึ่งแรก นาทีที่ 45+4 จากจังหวะที่เรียวมะ อิโตะ ชิพบอลให้สหรัฐ สนธิสวัสดิ์ ยิงเข้าไป
ครึ่งหลัง บุรีรัมย์ เปิดฉากบุกทันที และมาได้ประตูออกนำอีกครั้ง จากลูกโหม่งของกิเยร์เม่ บิสโซลี่ ในนาทีที่ 54 ทำลายสถิติ ยิง 50 ประตู จาก 52 เกม เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยลีก โดยเป็นการทำลายสถิติเดิมของ ดิโอโก้ หลุยส์ ซานโต ที่ก่อนหน้านี้ทำไว้ 50 ประตู ใน 56 เกม จบเกมปราสาทสายฟ้าชนะ 2-1 มี 22 คะแนน จาก 8 นัด ยังไม่แพ้ใคร รั้งจ่าฝูงต่อไป ส่วนระยองมี 12 คะแนน จาก 9 นัด อยู่ในอันดับ 8